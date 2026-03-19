El Pleno del Congreso aprobó, con 91 votos a favor, sin votos en contra y seis abstenciones, el dictamen que modifica la Ley 27037, conocida como Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, con el objetivo de ampliar su alcance a nuevos distritos de Ayacucho y Huancavelica .

La norma incorpora a los distritos de Anchihuay y Unión Progreso, en la región Ayacucho, así como a Lambras, en Huancavelica, permitiéndoles acceder a incentivos tributarios y mecanismos orientados a dinamizar la inversión pública y privada.

De acuerdo con lo expuesto durante el debate parlamentario, la modificación apunta a corregir una exclusión normativa que dejó fuera a estas jurisdicciones, pese a compartir características geográficas y socioeconómicas con zonas ya consideradas dentro del ámbito amazónico.

El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz, sostuvo que la iniciativa busca generar condiciones para el desarrollo en territorios con elevados índices de pobreza. Según cifras mencionadas en el Pleno, la provincia de La Mar registra 26% de pobreza extrema y 65.8% de pobreza total, mientras que Huancavelica alcanza un 39.5%.

En el caso específico de Lambras, más del 57% de su población depende de actividades agropecuarias, lo que refuerza la necesidad de impulsar su productividad mediante incentivos que favorezcan la inversión.

La autora de uno de los proyectos, la congresista Maricarmen Alva, señaló que la inclusión de este distrito responde a una omisión administrativa, dado que fue creado con posterioridad a la ley y no fue considerado inicialmente. “No estamos creando nuevos beneficios, sino garantizando equidad territorial y oportunidades de desarrollo”, remarcó.

El Congreso amplió el alcance de la Ley de Amazonía para incluir nuevas localidades de Ayacucho y Huancavelica, con el objetivo de dinamizar su desarrollo económico. Foto: Congreso.

Durante el debate, legisladores de diversas bancadas coincidieron en que la medida contribuirá a cerrar brechas en zonas históricamente postergadas, especialmente en el Vraem. No obstante, también se advirtió que la efectividad de la norma dependerá de su adecuada implementación y de la capacidad del Estado para atender déficits en infraestructura y servicios básicos.

El dictamen fue exonerado de segunda votación con 85 votos a favor, sin votos en contra y tres abstenciones.

Ajustes previos a la Ley de Amazonía

Esta no es la primera modificación reciente a la Ley 27037. En una decisión anterior, el Congreso aprobó por insistencia cambios orientados a precisar los requisitos para acceder a beneficios tributarios en la Amazonía, tras observaciones del Poder Ejecutivo.

En esa ocasión, la norma incorporó disposiciones específicas para empresas dedicadas a la distribución y comercialización de energía eléctrica, permitiéndoles acceder a incentivos bajo condiciones diferenciadas en diversas regiones del país.

Asimismo, se establecieron excepciones a los requisitos generales que exige la ley para acceder a estos beneficios, como la obligación de que al menos el 70% de los activos o producción se encuentren en la Amazonía, criterio clave dentro del esquema de promoción vigente.