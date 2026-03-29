Cuando la administración detecta inconsistencias, el impacto es directo: el gasto puede ser desconocido. Foto: Composición IA ChatGPT
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Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En los últimos años, la Sunat ha intensificado la fiscalización de los servicios intragrupo, colocándolos bajo el escrutinio en auditorías tributarias. El problema no es su legalidad, sino algo más complejo: probar que realmente existieron, que eran necesarios y que su valor es razonable.

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