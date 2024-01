¿Por qué los peruanos aún no tienen alas para volar del nido? Un estudio reveló que los peruanos tardan más tiempo en independizarse , respecto a otros países. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no depende de uno, sino que hay otros factores que inciden en dicha situación. Conoce por qué no es culpa tuya que aún vivas en casa de tus padres .

Copiar enlace