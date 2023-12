El precio promedio de alquiler por metro cuadrado subió a US$ 102 al cierre del tercer trimestre, 6.25% por encima de los US$ 96 registrados en similar periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este nivel no se alcanzaba desde el 2019, cuando la renta promedio anual tocó los US$ 130 por metro cuadrado.

La tasa de interés del crédito para adquirir una vivienda alcanzó el 10% a inicios de año y, pese a que retrocede en el segundo semestre, aún no resulta atractiva para los clientes, quienes prefieren alquilar un inmueble, dijo a Gestión Álvaro Puga, gerente general de Bengala Inmobiliaria.

Ante una mayor demanda de arrendamiento, las rentas tienden a subir, sobre todo en departamentos ubicados en zonas céntricas o cercanas a centros de trabajo, universidades o colegios, agregó.

Por ello, en distritos como Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo -denominados por el BCRP como el sector de ingresos medios- el precio de alquiler reporta un incremento más acelerado. Y en el sector de ingresos altos, como La Molina, Miraflores y San Isidro, se observa ligeros incrementos, e incluso en Barranco la renta promedio se reduce.

Además del elevado costo de la hipoteca, Puga refiere que los precios de venta de los departamentos también aumentaron, lo que acentuó la propensión de los clientes a alquilar un inmueble, en lugar de comprarlo.

¿Por qué se encarecieron inmuebles?

Al tercer trimestre, el precio de venta promedio de un departamento en Lima fue de US$ 1,848 por metro cuadrado, cifra apenas menor en 0.2% a la del mismo periodo del 2022, indica el BCRP.

Los distritos que mostraron un mayor incremento en precios fueron Pueblo Libre y Jesús María, mientras que en San Isidro, Barranco y Miraflores se registra un descenso.

Dicho encarecimiento en la venta de inmuebles responde a que los desarrolladores inmobiliarios han transferido la mayor inflación del último año e inicios de 2023 -y los costos de construcción- al producto terminado, sostuvo Alvaro Valdivia, gerente de Negocios Inmobiliarios de Faro Capital SAF.

“Este comportamiento se puede ver más en los proyectos enfocados a los segmentos socioeconómicos B y C, que son mercados más profundos, es donde está la demanda insatisfecha más grande”, añadió.

Según Valdivia, la demanda de vivienda del segmento A avanza más lentamente por el complejo escenario económico local.

¿Cuánto tardan en recuperar la inversión?

Según el BCRP, el incremento de los precios promedio de alquiler por metro cuadrado en dólares está permitiendo recortar el plazo que le toma al inversionista recuperar el dinero usado en la compra de un inmueble.

Así, el índice PER -que mide el precio de venta sobre el alquiler anual- sigue una senda a la baja incluso desde fines del 2021, cuando alcanzó máximos de 21.2 años, para ubicarse en 18.1 años en promedio en el tercer trimestre de 2023.

Con la mejora observada en los alquileres, es más factible que las personas que adquirieron un departamento para ponerlo en renta recuperen su inversión en menor tiempo, complementó Puga.

¿Continuará tendencia alcista?

En cuanto al mercado de renta, Puga refiere que dependerá de la evolución de la tasa de interés y del descenso que registre el índice de precios, pues ambos factores mueven la compra de inmuebles y podrían atenuar la preferencia por alquiler.

Sobre la venta de los departamentos, comentó que si bien los precios aumentan en el año, ya estarían en niveles elevados y podrían atenuarse en los siguientes meses, tomando en cuenta que la capacidad de pago de los usuarios ha sido golpeada por la coyuntura,

En tanto, Valdivia mencionó que mientras la inflación continúe cediendo, también podría ayudar a que los precios de venta de departamentos no suban mucho.

