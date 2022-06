El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Luis Alberto Quintanilla, informó que en Lima Metropolitana más de 500,000 jóvenes en edad escolar no están estudiando.

“Esto era antes de la pandemia (del COVID-19). Más de medio millón, de ellos 300,000 que no se matricularon, y de los matriculados 200,000 que no asistían” , detalló en diálogo en Exitosa. Asimismo, reveló que en la capital hay 23,000 niños entre 2 y 5 años que estudian en los programas no escolarizados de educación inicial.

“Los famosos llamados Pronois, en el cual invertimos como Estado S/ 24 millones. En realidad, son los chicos que más necesitan del Estado, pero los esfuerzos han sido insuficientes. Eso es un problema a resolver. Es grave ”, aseveró.

¿Cuántos jóvenes no estudian en Lima Metropolitana?

Por otro lado, el funcionario mencionó que, en términos de aprendizajes medidos a través de evaluaciones nacionales, en Lima Metropolitana 18 de cada 100 jóvenes han logrado competencias básicas fundamentales en comunicación y en el caso de matemáticas, la cifra es 19 de cada 100.

“Lo más grave no solo es a nivel de Lima Metropolitana sino a nivel de país. No son problemas de un año atrás, de dos años atrás, son décadas que no hemos hecho bien el trabajo. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, siempre han sido insuficientes. E stos jóvenes en Lima Metropolitana terminan la educación secundaria pero no tienen las herramientas para valerse por sí mismos ”, señaló.

Indicó que solo 3 de cada 10 estudiantes que terminan la educación secundaria transitan a la educación superior , ya sea universitaria, tecnológica, pedagógica o artística. Mientras que 7 de cada 10 no tienen las herramientas para su incorporación al mercado laboral.

-Faltan aulas-

Respecto a la infraestructura educativa, en los dos últimos años aproximadamente 170,000 estudiantes de la escuela privada migraron a la escuela pública debido a la pandemia del coronavirus. En esa línea, Quintanilla señaló que faltan más de 15,000 aulas en Lima Metropolitana.

“Lo medimos en la cantidad total de chicos y la cantidad de niños por aula que está reglamentado por el ministerio. En inicial 20, en primaria 25 y en secundaria 30. Hay 353 locales escolares en Lima Metropolitana que están declarados inhabitables, sin embargo, siguen funcionando porqué sino dónde estarían los chicos”, explicó.

“Por otro lado, esos locales escolares representan casi 8 mil aulas. Adicionalmente a eso tenemos una brecha de casi 7 mil, esa suma hace las 15 mil aulas. Frente a eso, el ministerio está trabajando para Lima Metropolitana 100 nuevos locales escolares”, añadió.

-Colegios no tienen agua, desagüe ni luz-

En otro momento, Quintanilla comentó que en Lima Metropolitana hay 119 locales escolares que no tienen acceso a agua potable ni desagüe, mientras que 95 no tienen servicio de energía eléctrica.

“La semana pasada nos hemos reunido con los funcionarios de Sedapal para trabajar con ellos y cerrar esta brecha que es fundamental en este contexto de pandemia. También hemos coordinado con los operadores de energía eléctrica para trabajar con ellos”, sostuvo.

Por último, indicó que su sector tiene más de 3 mil millones de soles de presupuesto para atender a más del 28% de la población escolar del país. Sin embargo, solo el 0.14% del presupuesto está destinado para resolver problemas de infraestructura,

“ Si tenemos 0.14% no podemos capacitar docentes, renovar el mobiliario, absolutamente nada. (...) Hasta el 2025, Lima Metropolitana va a contar con 100 locales escolares de primer mundo, a pesar de eso siempre la brecha va a seguir existiendo porque hemos descuidado 10, 20, 30 años esto”, puntualizó.

