Teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento económico para este año, durante el 2024 podrían crearse alrededor de 300 mil empleos en el Perú, estima Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE.

“Si no tenemos un niño tan fuerte, si no tenemos las movilizaciones sociales que tuvimos a comienzo del año pasado, la economía va a estar mejor. En ese contexto estar mejor significa crecer entre 2% y 3%, con este crecimiento, asumiendo una elasticidad del 1%, creo que se podrían generar más o menos unos 300 mil o 200 mil empleos durante este año”, explicó Jaramillo a Gestión.

Crecimiento insuficiente

Si bien es un panorama más alentador que el observado en el 2023, el economista advierte que el crecimiento del PBI esperado para este año solo representa un tercio de lo que crecimos en la década anterior y que para mejorar la situación actual del mercado laboral se requieren de al menos 400,000 nuevos puestos de trabajo este año.

El investigador de GRADE sostiene que el crecimiento de empleo que se podría prever para el 2024 no permitiría bajar las cifras de informalidad o subempleo a los niveles previos a la pandemia.

“Al momento yo veo bajos incentivos a que se genere empleo formal. Yo no espero este año una reducción significativa de la informalidad o el subempleo, con suerte no seguirá creciendo. quizás pueda reducirse un poco, pero llegar a los niveles prepandemia no se va a lograr”, refiere.

Jaramillo precisa que la formalidad ha retrocedido cerca de 10 años pues actualmente tenemos niveles de informalidad similares a los que registramos en el 2013.

En el caso del subempleo, a nivel nacional se registran cerca de 8.5 millones de peruanos en este estado y solo en Lima Metropolitana se calcula que tenemos 64% más subempleados de los que se tenían en el 2019.

Para la economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Mónica Muñoz-Nájar, lo determinante para saber si se generará más empleo formal va a ser en qué sector se va a crecer y cuánto impacta este en el crecimiento.

“Cuando lo vemos por sectores, el próximo año van a haber muchos rebotes, por ejemplo, en agricultura y en pesca, donde lamentablemente la mayoría de empleo es informal, hay empleo formal, pero ese empleo ha ido cayendo. Otro sector que debería crecer es construcción, en construcción hay un régimen que se considera formal y por ese lado podría haber un empuje al empleo, pero es temporal, por ahí podría empujar algo, pero no de largo plazo”, explicó.

La economista señala que la proyección podría mejorar si funciona el shock de inversiones que intenta impulsar el gobierno, sobre todo en sectores como manufactura o servicios.

“Si viene por ahí y vemos cierta mejora en la confianza para invertir yo creo que podría subir el empleo formal, pero no es lo más probable y es posible que siga creciendo muy poco el empleo formal”, comenta.

Por su parte, el investigador de GRADE agrega que de momento no se ve claridad sobre cómo promover la inversión privada y resalta que sin atractivos para la inversión no será posible generar más puestos de trabajo.

PBI proyectado para el 2024

Como indicamos, la expectativa de generación de más empleos va en base al desempeño de la economía peruana que, según esperan el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR), este año se recuperaría de la recesión.

“El cálculo de PBI lo que implica es que haya mayor producción y lo más básico que se necesita para producir es mano de obra, entonces cuando hay más producción se necesita más gente”, recuerda Muñoz-Najar.

Tanto el MEF como el BCR estiman que el PBI crecerá 3% en el 2024, mientras que otras instituciones advierten que el Perú podría tener un avance menos optimista. Recientemente el Banco Mundial informó que proyecta que el PBI del Perú tenga un avance de 2.5% para este año y el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que el crecimiento solo será 1.9%.