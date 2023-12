Así, AXPEN, la alianza estratégica entre Apoyo Consultoría y Vinatea & Toyama, estimó que había riesgo de que en el último trimestre un resultado negativo (-0.5%) se asome, dejando como reto la recuperación de cara al 2024.

En este contexto, las expectativas de contratación de personal para los siguientes tres meses siguen siendo pesimistas, revela un reciente reporte del BCRP; mientras que la contratación de personal a 12 meses aún está en terreno positivo (aunque vienen bajando en los últimos dos meses). Ambos resultados no son trasversales a todos los sectores económicos.

Para el corto plazo (3 meses), los indicadores de empleo están pesimistas en todos los sectores evaluados: minería e hidrocarburos, manufactura, construcción, comercio y servicios. Para el mediano plazo, a dos meses, casi todos están en terreno positivo, con excepción de dos actividades económicas clave.

Las empresas en minería e hidrocarburos son pesimistas sobre contratar nuevos empleados en los próximos doce meses, así como el sector construcción .

Cabe recordar que la minería e hidrocarburos creció 17.4% en abril último. Para luego ir perdiendo ritmo hasta que en octubre se expandió solo 3.1% en octubre. En el caso de la construcción, lleva diez meses en terreno negativo.

Reducción de expectativas

Otros estudios, como el emitido por ManPowerGroup, muestran que las empresas ya están reduciendo sus expectativas de generación de empleo para el primer trimestre del 2024 , con una proyección incluso más baja que la registrada a inicios del 2023 que estuvo golpeada por las protestas sociales.

“(La proyección) no es tan buena como lo que vimos en trimestres anteriores. Esto responde a que ya teníamos una confirmación de una recesión y un fenómeno de El Niño que todavía se esperaba que podía ser fuerte”, comenta Daniel Galdos, gerente comercial de ManpowerGroup Perú.

Se estima que un 46% de empresas planea aumentar su personal, mientras que un 30% no haría cambios en su planilla y cerca de dos de cada diez empleadores ya tiene decidido reducir puestos de trabajo.

Una de las regiones en las que se observa una tendencia positiva es Piura, donde la intención de contratación aumentó en 10% pese a que se espera un impacto en este departamento debido al fenómeno de El Niño.

“Lo que pasa es que a consecuencia de El Niño se ha generado un crecimiento de la inversión en infraestructura, sobre todo la enfocada a proteger. En este momento hay una gran cantidad de proyectos y hay mucha expectativa. Si bien en el agro se han reducido las contrataciones, esto ha terminado siendo compensado en gran medida por la demanda del sector construcción y esto conlleva varios servicios como uniformes, equipos de protección, alimentación, hospedaje, transporte, logística”, explica Galdos.

El reporte de ManPowerGroup señala la mayor parte de empleos los generarían las grandes empresas, mientras que los negocios con menores expectativas de contratación de trabajadores están entre los que tienen menos empleados, como las mypes. Esto coincide con lo que observa la Asociación Mypes Unidas del Perú, especialmente con las bajas ventas que observan en esta campaña navideña.

“El próximo año estaría desmotivada la contratación de personal por lo menos en el primer trimestre del 2024 porque normalmente la ‘campaña fuerte’ es la Navidad. Ahí es donde recuperamos pérdidas o acumulamos capital, pero si la campaña es regular o mala lo más probable es que no tengamos lo suficiente para enfrentar el 2024 de manera sostenida. Entonces, lo que se hace es bajar costos y los costos más importantes son las planillas. La situación pinta bastante complicada”, comentó el director del Centro de Estudios de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza.

El gremio advierte que un 12.8% de mypes indica que podría despedir personal si no cubren con las expectativas que tienen en la presente campaña de fin de año. El especialista resalta lo alarmante de las cifras pues, señala, las mypes formales e informales dan alrededor de 12 millones de puestos de trabajo a nivel nacional, “casi el 95% del empleo lo damos nosotros”.

Las Mypes al no contar con financiamiento no han logrado poder incrementar su fuerza de ventas lo que impacta en la creación de puestos de trabajo,

Con el “rebote económico” que se espera tras el primer trimestre del 2024, el Instituto Peruano de Economía (IPE) espera que el empleo también pueda rebotar ligeramente, pero ello dependerá de qué tanto se lograrán recuperar la actividad en sectores como agricultura y pesca o construcción y manufactura , que vienen golpeados desde hace más de un año debido a la pérdida de la confianza empresarial.

El representante de ManPowerGroup considera que aún hay confianza en que las proyecciones negativas se vayan a revertir.

“No solo porque se prevé que el fenómeno de El Niño no va a ser fuerte, va más para moderado; se esperan señales de recuperación de la economía. Hay mucha confianza de los empresarios de que la expectativa vuelva a incrementarse”, señala.

Galdos agrega que para impulsar la generación de más puestos de trabajo es necesario dinamizar el rubro de infraestructura y asegurar a la inversión privada que las reglas para hacer negocios no van a cambiar “que no van a haber iniciativas de cambios de Constitución, que no se cambie el modelo económico”.