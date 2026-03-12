Se espera que el control parental en WhatsApp se aplique a finales de año en más regiones del Mundo. Foto: difusión
Se espera que el control parental en WhatsApp se aplique a finales de año en más regiones del Mundo. Foto: difusión
, las cuales serán empleadas por menores de edad; sin embargo, se ejecutarán controles para limitar los mensajes y llamadas.

Según EFE, las nuevas cuentas se implementarán a nivel global en los próximos meses, y

De esa manera, las cuentas deberán ser creadas y administradas activamente por los padres o tutores, quienes tendrán que vincularlas desde su propio número de WhatsApp.

exigirá que los padres dispongan del smartphone que compraron para su familiar a la hora de la vinculación de cuentas.

App tendrá criterios de seguridad que priorizarán el bienestar de los preadolescentes usuarios. Foto: iStock / referencial
App tendrá criterios de seguridad que priorizarán el bienestar de los preadolescentes usuarios. Foto: iStock / referencial

Tras la configuración, el tutor podrá controlar el WhatsApp del menor y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse.

Asimismo, se podrán revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar

Dichos controles parentales estarán protegidos por un PIN de padres en el dispositivo, y solo estos podrán acceder a los ajustes de privacidad.

“Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas”, indicaron desde la app de mensajería.

De momento, el control parental funcionará solo en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Hacia finales de este 2026 se espera su habilitación en otras regiones.

Con información de EFE

