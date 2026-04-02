El candidato presidencial del Partido Político Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, expuso una propuesta educativa centrada en el fortalecimiento de la infraestructura digital, la ampliación del acceso a becas y la mejora de la calidad docente, durante el bloque de Educación, Innovación y Tecnología del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las Elecciones generales de Perú de 2026.

El aspirante cuestionó el estado actual del sistema educativo, al señalar que la escuela continúa formando a los estudiantes para un contexto que ya no responde a las exigencias del mercado laboral. En ese sentido, advirtió que muchas familias realizan importantes esfuerzos económicos para financiar estudios superiores que no necesariamente garantizan oportunidades de empleo.

Becas y mejora docente

Entre sus principales propuestas, destacó la duplicación del programa Beca 18, así como la creación de “Beca por impuestos”, un esquema mediante el cual las grandes empresas contribuirían al financiamiento de la educación de jóvenes.

Asimismo, planteó la implementación de una “Beca para maestros”, orientada a capacitar a los docentes y elevar la calidad del sistema educativo.

Grozo sostuvo que los profesores deben ser los mejor remunerados del país, dada su responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones. Además, propuso promover programas de cooperación internacional que fortalezcan la capacitación docente.

En paralelo, planteó la necesidad de actualizar la currícula tanto en educación básica como superior, incorporando contenidos vinculados a la innovación, la tecnología y las nuevas demandas del mercado.

Infraestructura digital y conectividad

El candidato advirtió que una parte significativa de los colegios del país carece de acceso a internet, y cuestionó la subejecución presupuestal en el sector. Según indicó, estos recursos podrían destinarse a cerrar la brecha digital.

En esa línea, propuso la construcción de nuevos data centers para evitar un eventual colapso de la infraestructura digital del Estado, así como garantizar la conectividad en los centros educativos.

“Muchos candidatos hablan precisamente de la tecnología y del Internet, que, por supuesto es fundamental, pero, ¿saben ustedes que en el Perú el Data Center está a punto de colapsar? No nos queda poco más de un año y medio y eso es por la ineptitud y e incapacidad de las autoridades del Minedu (...) Con parte de ese presupuesto que retorna al Estado, esos 4000 millones de soles, se pueden construir dos o tres Data Center, y eso también lo haremos en mi gobierno”, refirió.

Grozo también planteó impulsar una educación productiva y financiera, orientada a que los jóvenes desarrollen capacidades para integrarse al aparato productivo. Asimismo, destacó la importancia de incorporar herramientas como la inteligencia artificial en la enseñanza, sin descuidar el pensamiento crítico.

Wolfgang Grozo enfocó sus propuestas en educación digital, apoyo a emprendedores y seguridad para impulsar el empleo y el desarrollo. Foto: JNE.

Emprendimiento, seguridad y generación de empleo

En el bloque sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, Grozo centró su discurso en el apoyo a los emprendedores y la necesidad de reducir las trabas burocráticas. En esa línea, propuso crear el “RUC 30 emprendedor”, un régimen con beneficios e incentivos para pequeños negocios, bajo un enfoque que denominó “capitalismo humano”, orientado a poner en el centro a las personas y a los emprendedores como motor de la economía.

El candidato también sostuvo que la inseguridad y la extorsión son los principales obstáculos para el crecimiento de los pequeños negocios, por lo que planteó que la seguridad será una prioridad de su eventual gobierno. Asimismo, propuso incentivar el empleo juvenil mediante becas y programas de formación en el extranjero, tomando como referencia modelos internacionales, como el de Singapur.

En materia productiva, planteó impulsar la industrialización y fortalecer sectores como el turismo, al considerar que tienen un alto potencial para generar empleo y divisas para el país. “Cada turista deja $1000 en promedio. Si nosotros potenciamos, por ejemplo, el litoral del norte, y teniendo la gastronomía que tenemos, podríamos tener 30 millones de turistas y no solo los 3 millones y medio que tenemos. Sería un gran potencial y con eso generaríamos también mucho más empleo”, remarcó.

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Las críticas de Wolfgang Grozo

En otro momento de su intervención, Grozo lanzó críticas a otros actores políticos, en lo que pareció ser una alusión a César Acuña. “Hay partidos chatos de integridad, que han hecho de la educación un sucio negocio. Prometen plata como cancha, pero donde gobiernan solo dejan inseguridad y pobreza”, afirmó.

Al cierre de su intervención, cuestionó también el retraso de Jorge Nieto al debate, quien había señalado que llegó tarde debido a un presunto bloqueo en la Panamericana por militantes de Renovación Popular. “Tenemos, por ejemplo, un candidato Nieto, que dice que vino tarde porque estaba en la playa, mientras emprendedores, jóvenes y mujeres tienen que romperse el lomo para poder trabajar y llegar temprano a su trabajo”, manifestó.