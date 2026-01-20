La Contraloría General de la República alertó sobre una serie de deficiencias en la ejecución de programas sociales y obras en el distrito de Mazán (Loreto), tras constatar la demora en la entrega de productos del Vaso de Leche y problemas técnicos en proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos.
El contralor general César Aguilar verificó que cerca de 2,000 latas de leche evaporada y 600 kilos de mezcla de harinas permanecen almacenados desde diciembre de 2025 sin ser distribuidos a más de 600 beneficiarios en situación de pobreza y extrema pobreza, entre niños y adultos mayores.
Según los implicados, la demora se debería a dificultades de acceso fluvial; sin embargo, la Contraloría advirtió que esta situación pudo ser prevista y anunció que evaluará posibles responsabilidades administrativas.
También se identificaron deficiencias en las condiciones de almacenamiento, lo que podría ocasionar la pérdida de los alimentos debido a las altas temperaturas y otros factores ambientales propios de la zona.
“Estamos viniendo a lugares donde usualmente no llegan las autoridades para fiscalizar educación, programas sociales, salud y seguridad ciudadana. Nuestra labor es técnica, planificada y sin intereses políticos”, afirmó Aguilar.
Enfatizó que la Contraloría no solo fiscaliza, sino que acompaña a los gestores públicos para destrabar proyectos de inversión y generar rentabilidad social en beneficio de la población.
Obras con deficiencias
Como parte de la inspección, la Contraloría visitó la obra de la institución educativa “inicial N.° 334 Arriba Perú“, donde se detectaron pisos deteriorados por la humedad, presencia de polillas en puertas y mobiliario inadecuado para niños. La obra demanda una inversión superior a S/ 6 millones, lo que pone en riesgo la calidad del servicio educativo a pocos meses del inicio del año escolar.
También se supervisó la obra de mejoramiento de la movilidad urbana en la calle San Juan Bautista, valorada en más de S/ 600,000, la cual presenta riesgo de no culminar en el plazo previsto de 120 días debido a adicionales y ampliaciones de plazo.
Aguilar sostuvo que uno de los principales problemas en la ejecución de obras públicas sigue siendo la deficiente elaboración de expedientes técnicos, y aseguró que la Contraloría mantendrá un seguimiento permanente y aplicará mecanismos de control preventivo para evitar paralizaciones.