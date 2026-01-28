Este miércoles 28 de enero se desarrolla un paro organizado por trabajadores del sector Salud, quienes se han dirigido al frontis del Ministerio de Salud - Minsa a exigir mejoras en las relaciones económicas y laborales.

Se estima, según agrupaciones, que unos 20,000 empleados alzan su voz de protesta en diversas zonas de Lima Metropolitana.

Un reporte de Canal N identificó que en los exteriores del Minsa, diversos trabajadores y efectivos de la Policía Nacional del Perú - PNP protagonizaron un altercado que devino en empujones.

Según las imágenes, una cortina de humo tiñió la escena del conflicto, en la que diversos trabajadores y policías, protegidos con escudos antidisturbios, se enfrascaban en una disputa de fuerzas.

Trabajadores del sector salud y efecitos PNP protagonizan altercado en el frontis del Minsa. Foto: Captura - Canal N

¿Qué exigen los trabajadores del sector Salud?

Desde la Federación Regional de Lima Metropolitana, señalan que la marcha responde a la necesidad de solucionar demandas laborales y presupuestales.

Por ejemplo,exigen que se restituya el soporte de riesgo ocupacional, se homologuen los incentivos del CAFAE y que se atienda a los despidos masivos que se reportan desde diciembre.

En esa línea, desde el Minsa informaron, en la víspera del paro, que se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el peido para que se apruebe una serie de recursos para la entrega de cupón o vale por alimentación.

Además, se gestionará las propuestas para extender la homologación de incentivos del CAFAE y se convocarán 47 plazas CAS “en los próximos días”, así como progresivamente nuevas plazas en la Diris Lima Norte.