Trabajadores del sector Salud exigen al Ministerio de Salud mejoras en las condiciones laborales. Foto: referencial / difusión
Trabajadores del sector Salud exigen al Ministerio de Salud mejoras en las condiciones laborales. Foto: referencial / difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este miércoles 28 de enero se desarrolla un paro organizado por , quienes se han dirigido al frontis del Ministerio de Salud - Minsa

Se estima, según agrupaciones, que unos 20,000 empleados alzan su voz de protesta en diversas zonas de Lima Metropolitana.

Un reporte de Canal N identificó que en los exteriores del Minsa, diversos trabajadores y efectivos de la Policía Nacional del Perú - PNP protagonizaron un altercado que devino en empujones.

LEA TAMBIÉN: Gamarra aprovecha ventas en el verano, mientras calienta el período electoral

Según las imágenes, una cortina de humo tiñió la escena del conflicto, en la que diversos trabajadores y policías, protegidos con escudos antidisturbios, se enfrascaban en una disputa de fuerzas.

Trabajadores del sector salud y efecitos PNP protagonizan altercado en el frontis del Minsa. Foto: Captura - Canal N
Trabajadores del sector salud y efecitos PNP protagonizan altercado en el frontis del Minsa. Foto: Captura - Canal N

¿Qué exigen los trabajadores del sector Salud?

Desde la Federación Regional de Lima Metropolitana, señalan que la marcha responde a la necesidad de solucionar demandas laborales y presupuestales.

Por ejemplo,exigen que se restituya el soporte de riesgo ocupacional, se homologuen los incentivos del CAFAE y que se atienda a los despidos masivos que se reportan desde diciembre.

LEA TAMBIÉN: Estudios interrumpidos: las carreras universitarias con mayor nivel de deserción en el Perú

En esa línea, desde el Minsa informaron, en la víspera del paro, que se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el peido para que se apruebe una serie de recursos para la entrega de cupón o vale por alimentación.

Además, se gestionará las propuestas para extender la homologación de incentivos del CAFAE y , así como progresivamente nuevas plazas en la Diris Lima Norte.

TE PUEDE INTERESAR

Minsa dispone retiro preventivo de fórmulas infantiles Alula Gold Premium
Minsa emite alerta epidemiológica de dengue como medida preventiva y de control
Minsa confirma llegada anticipada de vacunas contra la influenza A (H3N2) en febrero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.