Repsol informó que el abastecimiento de combustibles en el país se mantiene asegurado y que su refinería Refinería La Pampilla opera actualmente al 100% de su capacidad, en respuesta a recientes inquietudes sobre el suministro energético.

A través de un comunicado, la compañía señaló que la producción de la refinería se encuentra plenamente operativa y que cuenta con un plan de suministro comprometido para atender la demanda proyectada de diésel y gasolinas de todos sus clientes.

La empresa agregó que, ante el aumento del consumo en el país, ha adoptado medidas extraordinarias de suministro adicionales a su planificación habitual. Estas acciones buscan cubrir el incremento de la demanda de diésel vinculado al mayor consumo del sistema eléctrico nacional, “así como el aumento en la demanda de gasolinas asociado a la sustitución de combustibles como el GLP y el GNV".

En ese contexto, la compañía precisó que eventuales restricciones temporales que puedan observarse en algunas estaciones de servicio no responden a problemas de producción, sino a factores logísticos vinculados a los comercializadores.

Comunicado de Repsol.

Según explicó, el uso intensivo de cisternas y el incremento en los tiempos de carga en plantas, debido al volumen excepcional de despachos, pueden generar demoras puntuales en la distribución. No obstante, reiteró que tanto su planta de ventas como la refinería se mantienen plenamente operativas.

“Esta coyuntura local coincide con un entorno geopolítico internacional complejo que ha generado alzas en los precios del crudo y sus derivados”, señala el comunicado.

Finalmente, Repsol reafirmó su compromiso con el Perú y con garantizar la continuidad del suministro energético necesario para el funcionamiento de la economía y los servicios del país.