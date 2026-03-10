Repsol indicó que la refinería La Pampilla opera al 100% y que ha reforzado el suministro para atender el aumento de la demanda de combustibles en el país. Foto: Repsol.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó que el se mantiene asegurado y que su refinería Refinería La Pampilla opera actualmente al 100% de su capacidad, en respuesta a recientes inquietudes sobre el suministro energético.

A través de un comunicado, la compañía señaló que la producción de la refinería se encuentra plenamente operativa y que cuenta con un plan de suministro comprometido para atender la .

La empresa agregó que, ante el aumento del consumo en el país, ha adoptado medidas extraordinarias de suministro adicionales a su planificación habitual. Estas acciones buscan cubrir el incremento de la demanda de diésel vinculado al mayor consumo del sistema eléctrico nacional, “así como el aumento en la demanda de gasolinas asociado a la sustitución de combustibles como el y el GNV".

LEA TAMBIÉN: Crisis del gas: los 5 proyectos por US$ 7,230 millones que aliviarían al Perú

En ese contexto, la compañía precisó que eventuales restricciones temporales que puedan observarse en algunas estaciones de servicio no responden a problemas de producción, sino a factores logísticos vinculados a los comercializadores.

Comunicado de Repsol.
Comunicado de Repsol.

Según explicó, el uso intensivo de cisternas y el incremento en los tiempos de carga en plantas, debido al volumen excepcional de despachos, pueden generar demoras puntuales en la distribución. No obstante, reiteró que tanto su planta de ventas como la refinería se mantienen plenamente operativas.

“Esta coyuntura local coincide con un entorno geopolítico internacional complejo que ha generado alzas en los precios del crudo y sus derivados”, señala el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Luz al final del ducto de TGP: se extinguió finalmente el fuego en la zona

Finalmente, Repsol reafirmó su compromiso con el Perú y con garantizar la continuidad del suministro energético necesario para el funcionamiento de la economía y los servicios del país.

