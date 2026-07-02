Premier asegura que el Gobierno realizará una transferencia de mando conforme a la Constitución. Foto: Difusión.
Premier asegura que el Gobierno realizará una transferencia de mando conforme a la Constitución. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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, afirmó que el Ejecutivo realizará una transferencia de mando ordenada y transparente, con el objetivo de garantizar la continuidad de políticas públicas.

En esa línea el Arroyo enfatizó que se entregará al próximo gobierno un país con una economía en crecimiento e instituciones operativas. Además, sostuvo que el actual proceso de transición democrática requiere que se actúe con responsabilidad y respeto por la institucionalidad.

Estas declaraciones se dieron durante la ceremonia por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos,

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Relación con Estados Unidos

destacó la buena relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, especialmente en materia comercial.

El jefe del Gabinete destacó la buena relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, especialmente en materia comercial. Foto: Difusión.
El jefe del Gabinete destacó la buena relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, especialmente en materia comercial. Foto: Difusión.

Indicó que el Tratado de Libre Comercio fortaleció el intercambio entre ambos países y que Estados Unidos se mantiene como el principal desino de las exportaciones peruanas no tradicionales.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de la cooperación entre Perú y Estados Unidos en defensa, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada y proyectos espaciales.

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