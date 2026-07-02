La Resolución, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de Luis Eduardo Ambulodegui Zamora, secretario general (e) del Despacho Presidencial. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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El general de brigada del Ejército del Perú, Rubén Edilberto Arenas Lizarribal, fue designado como secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial.

a Arenas Lizarribal, para los fines correspondientes.

Entre los considerados, se precisa que, mediante la Resolución Suprema Nº 038-2026-DE, se dispuso el cambio de empleo de Arenas Lizarribal en el Despacho Presidencial, partir del 1 de julio de 2026.

La Resolución, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de Luis Eduardo Ambulodegui Zamora, secretario general (e) del Despacho Presidencial. (Foto: Francisco Neyra/@photo.gec)
La Resolución, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de Luis Eduardo Ambulodegui Zamora, secretario general (e) del Despacho Presidencial. (Foto: Francisco Neyra/@photo.gec)
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La Resolución, publicada en el boletín Normas Legales lleva la firma de Luis Eduardo Ambulodegui Zamora, secretario general (e) del Despacho Presidencial.

Arenas, reemplaza en el cargo a Julio Ulises Mori Rabanal, quien ingresó el 1 de nero del 2026.

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