Victor Polat Foto: Captura /Agencia Andina
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Redacción Gestión
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quien busca anular la medida de prisión preventiva de 18 meses por terrorismo agravado y asesinato en contra de su patrocinado.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó finalmente la prisión preventiva de 18 meses contra dl cabecilla del MRTA, en el caso Las Gardenias.

La defensa de Polay buscaba que la prisión preventiva sea reemplazada por comparecencia simple.

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Como se recuerda, , en un caso que tiene como agraviados al Estado peruano y a otras personas identificadas por la Fiscalía.

Además, Polay enfrenta cargos por el delito de terrorismo agravado bajo el Decreto Ley 25475.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía formalizó investigación a Víctor Polay por caso ‘Las Gardenias’

Los jueces determinaron que hay evidencias de que Polay ordenó una “limpieza social” contra ocho personas de la comunidad homosexual en Tarapoto, en 1989.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
El terrorista Víctor Alfredo Polay Campos nacido en 1951, es el fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

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