El Poder Judicial (PJ) revisó el pedido de la defensa de Víctor Polay Campos, fundador del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), quien busca anular la medida de prisión preventiva de 18 meses por terrorismo agravado y asesinato en contra de su patrocinado.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó finalmente la prisión preventiva de 18 meses contra dl cabecilla del MRTA, en el caso Las Gardenias.

Según una resolución judicial, el tribunal declaró “bien concedido” el recurso que cuestiona la decisión tomada inicialmente el 5 de diciembre de 2025.

La defensa de Polay buscaba que la prisión preventiva sea reemplazada por comparecencia simple.

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Como se recuerda, Víctor Polay es procesado actualmente por el presunto delito de asesinato, conforme al artículo 108.3 del Código Penal y al Estatuto de Roma, en un caso que tiene como agraviados al Estado peruano y a otras personas identificadas por la Fiscalía.

Además, Polay enfrenta cargos por el delito de terrorismo agravado bajo el Decreto Ley 25475. La Fiscalía sostiene que los hechos imputados se enmarcan en un contexto de grave afectación a la seguridad nacional, lo que justificó inicialmente el cambio de comparecencia a prisión preventiva.

Los jueces determinaron que hay evidencias de que Polay ordenó una “limpieza social” contra ocho personas de la comunidad homosexual en Tarapoto, en 1989.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

El terrorista Víctor Alfredo Polay Campos nacido en 1951, es el fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)