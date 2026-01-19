El juez Fernando Valdez autorizó el inicio del juicio oral contra Víctor Polay Campos, y otros implicados, por el Caso Las Gardenias. El cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se encuentra actualmente bajo prisión preventiva.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

El proceso también alcanza a los emerretistas Lucero Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sistero García.

Fundamentos del auto de enjuiciamiento

Tras valorar la hipótesis de la Fiscalía y la defensa, el magistrado determinó que existe una sospecha suficiente sobre la responsabilidad de los acusados.

La resolución judicial, a la que accedió RPP, señaló una alta probabilidad de condena, por lo que corresponde emitir el auto de enjuiciamiento contra Polay Campos.

El expediente y los medios probatorios fueron remitidos al Juzgado Penal Colegiado Nacional, que decidirá la fecha de inicio del juicio oral.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos solicitó la pena de cadena perpetua para el líder del MRTA.

Además, el Ministerio Público requirió un pago de 365 días multa, equivalente a S/ 3′434,65, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El juez Fernando Valdez autorizó el inicio del juicio oral contra Víctor Polay Campos, (Foto: Andina)

Actualmente, el procesado permanece recluido bajo una medida de prisión preventiva de 18 meses, mientras los demás acusados están no habidos.

Se investiga a Víctor Polay Campos por los presuntos delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado.

Los hechos se vinculan a violaciones a los derechos humanos ocurridas en 1989 contra miembros de la comunidad LGBTI en la ciudad de Tarapoto.

El ataque terrorista se perpetró en el bar ‘Las Gardenias‘, ubicado en la región San Martín, dejando víctimas mortales en dicha localidad.

La acusación fiscal también comprende otros presuntos homicidios perpetrados por la organización terrorista hasta el año 1992.