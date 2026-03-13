Aldo Prieto Barrera deberá responder sobre la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central. Foto: TV Perú.
Aldo Prieto Barrera deberá responder sobre la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central. Foto: TV Perú.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Parlamento aprobó la noche del jueves 13 de marzo interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien deberá presentarse el jueves 19 de marzo del 2026 a las 15:00 horas.

Prieto Barrera deberá responder un pliego de 22 preguntas, y esclarecer las acciones adoptadas respecto a la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y

De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento del Congreso y a la cual se adhirieron legisladores de otras bancadas, fue aceptada con 33 votos, un tercio de los legisladores hábiles. Se opusieron 39 congresistas y 8 se abstuvieron.

La propuesta de la fecha y hora de presentación del ministro fue planteada por el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, y aprobada con 48 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.

Entre otros puntos, el ministro de Transportes y Comunicaciones deberá responder:

- ¿Podría precisar cuáles fueron los criterios técnicos para este “sabotaje presupuestal” al megaproyecto de la Nueva Carretera Central, debido a que ustedes conocían que el monto final aprobado solo alcanzaría para concluir el Estudio Definitivo de Ingeniería, pero no para iniciar la obra?

Aldo Prieto Barrera deberá responder sobre la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central. Foto: GEC.

- ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y administrativos que justificaron la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado al proyecto de la Nueva Carretera Central?

- ¿Qué evaluación de riesgos (legal, económico, social y contractual) se realizó previamente antes de adoptar dicha decisión?

Durante el breve debate, los congresistas Guido Bellido Ugarte (bancada Podemos Perú) y Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) sostuvieron que las acciones del ministro corresponden a un presidente transitorio anterior ( José Jerí), por tanto, esta interpelación no sería pertinente, y debió ser retirada en su momento.

