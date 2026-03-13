El Parlamento aprobó la noche del jueves 13 de marzo interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien deberá presentarse el jueves 19 de marzo del 2026 a las 15:00 horas.
Prieto Barrera deberá responder un pliego de 22 preguntas, y esclarecer las acciones adoptadas respecto a la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento del Congreso la Moción de Orden del Día 21430/2025, propuesta por la bancada del Bloque Democrático Popular,y a la cual se adhirieron legisladores de otras bancadas, fue aceptada con 33 votos, un tercio de los legisladores hábiles. Se opusieron 39 congresistas y 8 se abstuvieron.
La propuesta de la fecha y hora de presentación del ministro fue planteada por el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, y aprobada con 48 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.
Entre otros puntos, el ministro de Transportes y Comunicaciones deberá responder:
- ¿Podría precisar cuáles fueron los criterios técnicos para este “sabotaje presupuestal” al megaproyecto de la Nueva Carretera Central, debido a que ustedes conocían que el monto final aprobado solo alcanzaría para concluir el Estudio Definitivo de Ingeniería, pero no para iniciar la obra?
- ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y administrativos que justificaron la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado al proyecto de la Nueva Carretera Central?
- ¿Qué evaluación de riesgos (legal, económico, social y contractual) se realizó previamente antes de adoptar dicha decisión?
Durante el breve debate, los congresistas Guido Bellido Ugarte (bancada Podemos Perú) y Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) sostuvieron que las acciones del ministro corresponden a un presidente transitorio anterior ( José Jerí), por tanto, esta interpelación no sería pertinente, y debió ser retirada en su momento.