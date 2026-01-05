La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, afirma que los magistrados no serán instrumentos de impunidad ni de persecución y garantiza que el Poder Judicial mantendrá su independencia e imparcialidad, advirtiendo que ningún intento de quebrantarlas será tolerado.

Durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, Tello sostuvo que los magistrados solo están sometidos a la Constitución y la ley, y que toda presión, interferencia o intento de deslegitimación mediática para influir en decisiones concretas ha sido respondida “con altura”, con pronunciamientos claros y firmes.

“A pesar de ello, la autonomía y la independencia del Poder Judicial han sido, en ocasiones, resquebrajadas”, mencionó la funcionaria.

A su vez Tello, sin mencionar casos específicos, recalcó que ninguna autoridad, según la Constitución, puede suspender resoluciones emitidas en procesos judiciales en trámite.

Asimismo, ratificó la decisión de la institución de impartir justicia como garante de los derechos fundamentales, guiándose por los valores de dignidad, igualdad e independencia.

“Desde esta perspectiva, afirmamos ante la historia y con responsabilidad que el Poder Judicial preservará con valentía su independencia y su imparcialidad; ningún intento de quebrantarlas, venga de donde venga, será tolerado”, señaló.

En la misma línea, Tello se refirió al rol de los magistrados y aseguró que los jueces serán garantes de los derechos de todas las personas por igual, apoyándose en la capacidad jurídica, integridad moral y vocación.

“Tenga la certeza de que los jueces y juezas que conforman los juzgados y tribunales peruanos nunca serán herramientas de impunidad, ni de persecución”, añadió.

Estas declaraciones las realizó en el marco del inicio del Año Judicial 2026, con la presencia del presidente José Jerí, del titular del Congreso Fernando Rospigliosi y de otras autoridades.