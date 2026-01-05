Janet Tello recuerda que ninguna autoridad puede intervenir en procesos judiciales en trámite. (Foto: X/@Poder_Judicial_)
Janet Tello recuerda que ninguna autoridad puede intervenir en procesos judiciales en trámite. (Foto: X/@Poder_Judicial_)
, advirtiendo que ningún intento de quebrantarlas será tolerado.

Durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, T, con pronunciamientos claros y firmes.

“A pesar de ello, la autonomía y la independencia del Poder Judicial han sido, en ocasiones, resquebrajadas”, mencionó la funcionaria.

A su vez Tello, sin mencionar casos específicos, recalcó que ninguna autoridad, según la Constitución, puede suspender resoluciones emitidas en procesos judiciales en trámite.

Asimismo, ratificó la decisión de

“Desde esta perspectiva, afirmamos ante la historia y con responsabilidad que el Poder Judicial preservará con valentía su independencia y su imparcialidad; ningún intento de quebrantarlas, venga de donde venga, será tolerado”, señaló.

En la misma línea, Tello se refirió

“Tenga la certeza de que los jueces y juezas que conforman los juzgados y tribunales peruanos nunca serán herramientas de impunidad, ni de persecución”, añadió.

Estas declaraciones las realizó en el marco del inicio del Año Judicial 2026, con la presencia del presidente José Jerí, del titular del Congreso Fernando Rospigliosi y de otras autoridades.

