El Poder Judicial (PJ) programó para este viernes a las 9 de la mañana una audiencia presencial de “ejecución” de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que en el mes de octubre anuló el Caso Cócteles tras un recurso presentado por Keiko Fujimori.

En dicha audiencia, se escuchará a la defensa legal de Fujimori, así como de los demás procesados ​​por el presunto delito de lavado de activos, quienes pidieron que se les aplique la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Convocar a audiencia de ejecución de sentencia para el día viernes 19 de diciembre a las 9 horas, la misma que se realizará de forma presencial”, precisó el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La sentencia del TC, emitida en octubre de este año, dejó sin efecto todos los actos desde el inicio de las investigaciones preliminares, que iniciaron en los años 2016 y 2017, así como la nueva acusación fiscal del 2 de julio de 2025.

El TC determinó que los hechos atribuidos a Keiko Fujimori no constituían delito durante las campañas electorales del 2011 y 2016.

Por ello, la entidad señaló que Keiko Fujimori no podía ser investigada, procesada ni acusada por el delito de lavado de activos en la modalidad de recepción patrimonial ni por crimen organizado.