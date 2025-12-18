PJ realizará audiencia de ejecución de sentencia del TC en caso Cócteles. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
PJ realizará audiencia de ejecución de sentencia del TC en caso Cócteles. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
(TC), que en el mes de octubre anuló el Caso Cócteles tras un recurso presentado por Keiko Fujimori.

En dicha audiencia, se escuchará a , quienes pidieron que se les aplique la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Convocar a audiencia de ejecución de sentencia para el día viernes 19 de diciembre a las 9 horas, la misma que se realizará de forma presencial”, precisó el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La sentencia del TC, emitida en octubre de este año, , así como la nueva acusación fiscal del 2 de julio de 2025.

El TC determinó que los hechos atribuidos a Keiko Fujimori no constituían delito durante las campañas electorales del 2011 y 2016.

Por ello, en la modalidad de recepción patrimonial ni por crimen organizado.

La audiencia se desarrollará con la participación de la defensa legal de Fujimori, así como de los demás procesados ​​por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: GEC)
