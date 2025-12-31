Alrededor de ocho mil personas deudoras alimentarias morosas, aquellas que incumplen el mandato judicial de pasar una pensión a sus hijos o hijas, fueron incorporadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) del Poder Judicial hasta diciembre.

De este número, solo sesenta personas morosas fueron excluidas del registro luego de que decidieran cumplir con la pensión alimentaria establecida por los jueces y juezas en las respectivas sentencias.

La cifra total de personas inscritas en el Redam, durante el 2025, es mayor al número de registradas en el año 2024, periodo en que se contabilizaron 7 mil 495 personas morosas.

En los últimos cinco años, la lista muestra un incremento sostenido de la cifra: en el 2021, las personas inscritas sumaron 421, en el 2022 alcanzaron 994 y en el 2023 la cifra fue de 3mil 115.

RANKING DE CORTES

Durante el 2025, la Corte Superior de Arequipa es la que más inscritos presenta con 1 mil 530, seguida de Lambayeque con 941, Tumbes con 831, Huánuco con 789, Amazonas con 657 y Huaura con 649.

Después siguen Junín y Piura con 330 cada una, Apurímac con 219, Tacna con 210, Huancavelica con 203, Lima con 187, Madre de Dios con 170, Callao con 138, Ancash 110 y Ayacucho 102.

Por el contrario, las cortes que menos registros morosos tienen son las de Ica 13, Del Santa 11, Ucayali 9, Cajamarca 7, mientras que San Martín y Sullana cinco cada una.

El Redam tiene por finalidad el registrar a aquellas personas que adeuden tres cuotas sucesivas o alternadas, de sus obligaciones alimentarias establecidas por mandato judicial.

Su objetivo es proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores o con discapacidad, y promueve el cumplimiento de una obligación alimentaria reconocida judicialmente.

Asimismo, la información contenida en este registro es proporcionada cada mes a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a efectos de que se registre la deuda alimentaria en la Central de Riesgos de dicha institución y en otras de naturaleza privada.

De esa manera, toda entidad podrá identificarlos, por lo que, para acceder a un puesto de trabajo en dichas entidades, la persona deudora morosa deberá previamente cancelar la deuda pendiente o autorizar el descuento por planilla u otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos.

SANCIONES ELECTORALES PARA LOS DEUDORES

La inscripción en el Redam genera, además, consecuencias legales para estas personas morosas como no poder participar como candidato o candidata en procesos de elección popular

Asimismo, están imposibilitadas de ser contratadas para trabajar ni ser proveedoras del Estado, acceder a créditos y posibilita medidas como el embargo de bienes o retención de ingresos.

Por otro lado, la problemática del pago de pensión por alimentos motivó que este año el Poder Judicial realizara en el mes de julio la Campaña de Endosos Judiciales consistente en la entrega de certificados de depósitos que se encontraban sin cobrar en los diversos órganos jurisdiccionales del país.

Quien no paga la pensión de alimentos fijada en una sentencia judicial no podrá ser candidato a cargo por elección popular. (Foto: GEC)

La característica de esta cruzada fue que las propias juezas y jueces acudieron hasta el domicilio de las personas beneficiarias, en lugares lejanos, rurales para entregar los depósitos.Esta campaña se desarrolló durante el mes de julio.

Al final de la jornada nacional, los órganos jurisdiccionales a nivel nacional endosaron certificados por más de S/ 66 millones 900 mil, los cuales fueron inyectados a la economía nacional, en favor de más de cincuenta mil personas vulnerables.