El Poder Judicial (PJ) revisará el pedido de la defensa de Víctor Polay Campos, fundador del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta), quien busca anular la medida de prisión preventiva de 18 meses por terrorismo agravado y asesinato en contra de su patrocinado.

La Sala Penal de Apelaciones realizará una audiencia de forma virtual a las 09:00 horas de este lunes 23 de marzo, conforme a lo dispuesto la Corte Superior Nacional. Según una resolución judicial, el tribunal declaró “bien concedido” el recurso que cuestiona la decisión tomada inicialmente el 5 de diciembre de 2025.

La defensa de Polay busca que la prisión preventiva sea reemplazada por comparecencia simple, por lo que el tribunal analizará si los argumentos presentados cumplen los requisitos legales para revocar el internamiento en un penal.

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Como se recuerda, Víctor Polay es procesado actualmente por el presunto delito de asesinato, conforme al artículo 108.3 del Código Penal y al Estatuto de Roma, en un caso que tiene como agraviados al Estado peruano y a otras personas identificadas por la Fiscalía.

Además, Polay enfrenta cargos por el delito de terrorismo agravado bajo el Decreto Ley 25475. La Fiscalía sostiene que los hechos imputados se enmarcan en un contexto de grave afectación a la seguridad nacional, lo que justificó inicialmente el cambio de comparecencia a prisión preventiva.

Según la Corte Superior Nacional, el caso está en fase de revisión por instancia superior, luego de admitirse la apelación. Por ello, la audiencia del lunes será clave para definir la situación legal de Polay en la etapa final del juicio.

Polay participará de la sesión virtual donde se debatirán los argumentos contra la Resolución 4. Según el PJ, se verificó que la apelación cumpla con los requisitos formales para centrar el análisis en la proporcionalidad de la medida coercitiva.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

El terrorista Víctor Alfredo Polay Campos nacido en 1951, es el fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)