El Poder Judicial aceptó admitir a trámite el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para que la empresa Westfield Capital Limited, relacionada con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sea incluida como “tercero civilmente responsable” en la investigación por el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, relacionado a Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó la misma medida a la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, vinculada al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, amigo de Kuczynski, quien también está incluido en la investigación.

Según una resolución judicial, emitida el 01 de septiembre, Chávez Tamariz determinó que el requerimiento presentado por la defensa legal del Estado peruano, el 16 de junio, cumplió con los requisitos del artículo 100 del Código Procesal Penal sobre datos de las empresas, representantes legales, razones de la solicitud, vinculación con los hechos y presentación de pruebas documentales.

El magistrado dispuso que el pedido sea notificado a las demás partes del proceso, quienes podrán presentar observaciones. Si existiera alguna oposición, se convocará una audiencia virtual para evaluar y decidir sobre el requerimiento.

Si el Poder Judicial acepta el pedido de la Procuraduría Ad Hoc, las empresas investigadas deberán responder por el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano, en caso los acusados no puedan hacerlo con sus bienes.

Recordemos que la investigación del Equipo Especial de la Fiscalía por los casos Odebrecht y Lava Jato incluye a Kuczynski, en su condición de funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, junto a otros exministros y personas. A ellos se le acusa del presunto delito de colusión agravada.

El 22 de octubre de 2024, Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III.

Por otro lado, el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien busca que se archive el proceso penal en su contra por su presunta participación en el caso Westfield Capital, relacionado con Odebrecht.