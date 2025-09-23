PJ admite a trámite incorporación de Westfield Capital como tercero responsable. (Foto: Andina)
PJ admite a trámite incorporación de Westfield Capital como tercero responsable. (Foto: Andina)
El aceptó admitir a trámite el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para que la empresa Westfield Capital Limited, relacionada con , sea incluida como “tercero civilmente responsable” en la investigación por el caso de la carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, relacionado a Odebrecht.

El juez a la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, vinculada al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, , quien también está incluido en la investigación.

Según una resolución judicial, emitida el 01 de septiembre, Chávez Tamariz determinó que el requerimiento presentado por la defensa legal del Estado peruano, el 16 de junio, cumplió con los requisitos del artículo 100 del Código Procesal Penal sobre datos de las empresas, representantes legales, razones de la solicitud, vinculación con los hechos y presentación de pruebas documentales.

sea notificado a las demás partes del proceso, quienes podrán presentar observaciones. Si existiera alguna oposición, se convocará una audiencia virtual para evaluar y decidir sobre el requerimiento.

, las empresas investigadas deberán responder por el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano, en caso los acusados no puedan hacerlo con sus bienes.

Recordemos que la investigación del Equipo Especial de la Fiscalía por los casos Odebrecht y Lava Jato del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, junto a otros exministros y personas. A ellos se le acusa del presunto delito de colusión agravada.

El 22 de octubre de 2024, Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III.

Por otro lado, el admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente , quien busca que se archive el proceso penal en su contra por su presunta participación en el caso , relacionado con Odebrecht.

