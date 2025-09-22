La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, consideró que la implementación del modelo de oralidad en los casos de autorización de viaje de niños, niñas y adolescentes (NNA) permitirá que estos sean resueltos con celeridad.

Tello Gilardi argumentó que los procesos civiles bajo la oralidad se tramitan más rápido que los llevados de manera tradicional y que, con la puesta en marcha de este sistema en los procesos de tenencia y regímenes de visita, disminuyó su duración de dos a tres años en solo veinte días.

“Es seguro que con la oralidad los procesos de autorización de viaje se resuelven a la brevedad, se cumplen los plazos legales y sobre todo con todos los derechos que están en juego para los NNA y bajo el marco jurídico nacional e internacional”, afirmó.

Explicó que, en los casos de autorización de viaje, especialmente cuando hay oposiciones, se podría bajo el modelo oral concentrar todas las etapas en una audiencia con la intervención de la Fiscalía y de las partes, así esté una de estas en el extranjero, hacerse de manera virtual.

“Con la inmediación de los jueces, habría una reducción no solo de tiempos, sino de recursos, con la posibilidad de atender las reales necesidades, inmediatamente”, señaló en el marco del I Encuentro Nacional de Juezas y Jueces Especializados de Familia: Desafíos hacia una justicia más Cercana, Humana y Eficiente, realizado por el Programa Presupuestal 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” (PpR Familia).

Indicó, asimismo, que para lograr efectividad en su tramitación resulta importante incorporar un turno permanente en los juzgados para atender con inmediatez los casos de autorización de viaje de NNA.