El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que este jueves a las 9 de la mañana dará una conferencia de prensa donde su partido se pronunciará sobre la coyuntura actual de las Elecciones 2026.

El candidato fue abordado luego de permanecer en el local partidario desde aproximadamente la 1:30 de la tarde, donde se vio a diversas figuras de la organización política entre ellas José Domingo Pérez, Ernesto Zunini, Analí Márquez y Brígida Curo.

“Vamos a tener una conferencia de prensa porque Juntos por el Perú tiene anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral”, indicó en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, el abogado del partido, Roy Mendoza, informó que Juntos por el Perú ha destinado cerca de 600 mil soles a la presentación de varios recursos legales ante los organismos electorales.

Según explicó, estos recursos forman parte de una estrategia para denunciar presuntas irregularidades en mesas de votación de Lima Metropolitana, diversas regiones del país y el extranjero.

En otro momento, el secretario general del partido político, Ernesto Zunini, informó que los recursos económicos recaudados mediante una colecta pública se destinarán a financiar las acciones legales orientadas a respaldar los resultados de las elecciones.(Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Destino de la colecta de fondos

En otro momento, el secretario general del partido político, Ernesto Zunini, informó que los recursos económicos recaudados mediante una colecta pública se destinarán a financiar las acciones legales orientadas a respaldar los resultados de las elecciones.

Zunini aseguró que la organización utilizará estos aportes para el financiamiento de los trámites procesales correspondientes.

“Todos los recursos que se han recaudado por parte de la dirección del partido se están destinando a lo que ha sido solicitado, que es la defensa legal del voto popular”, puntualizó.