En materia de transporte, Allison respaldó la propuesta del plan de gobierno de Fuerza Popular para ejecutar de manera simultánea cuatro nuevas líneas del Metro de Lima. Foto GEC.
En materia de transporte, Allison respaldó la propuesta del plan de gobierno de Fuerza Popular para ejecutar de manera simultánea cuatro nuevas líneas del Metro de Lima. Foto GEC.
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Redacción Gestión
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Francis Allison sostuvo una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori y afirmó que el éxito de su gobierno “será el éxito de todos los peruanos”.

para agilizar la compra de equipamiento destinado a la Policía Nacional.

Según explicó, la institución enfrenta serias deficiencias logísticas que limitan su capacidad operativa para combatir la delincuencia. “Nuestra Policía Nacional carece de pistolas, chalecos antibalas, equipos de geolocalización y muchos otros implementos. Es fundamental declarar en emergencia el sector Interior para hacer las compras necesarias”, expresó, informó Canal N.

Respalda plan sobre líneas del Metro

En materia de transporte, Allison respaldó la propuesta del plan de gobierno de Fuerza Popular para ejecutar de manera simultánea cuatro nuevas líneas del Metro de Lima.

Consideró que una ciudad con más de 10 millones de habitantes no puede continuar desarrollando una línea de metro a la vez y señaló que la capital requiere un sistema de transporte masivo y de calidad.

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Además, planteó fortalecer la titulación de predios mediante una reestructuración de Cofopri. Indicó que cerca de medio millón de limeños aún no cuentan con títulos de propiedad y recordó que el plan de gobierno de Keiko Fujimori contempla entregar un millón de títulos a nivel nacional.

Asimismo, propuso reformar Sedapal para convertirla en una entidad más eficiente y transparente, con el objetivo de reducir las brechas de acceso al agua potable que, según indicó, afectan a unas 700 mil familias en Lima.

Allison señaló que durante el encuentro percibió en la presidenta electa una voluntad de impulsar la reconciliación nacional y destacó el mensaje que ofreció tras su proclamación. Añadió que el próximo Gobierno deberá afrontar con rapidez los efectos del fenómeno de El Niño y mantener una relación cercana con la ciudadanía para atender las emergencias.

En materia de transporte, Allison respaldó la propuesta del plan de gobierno de Fuerza Popular para ejecutar de manera simultánea cuatro nuevas líneas del Metro de Lima. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
En materia de transporte, Allison respaldó la propuesta del plan de gobierno de Fuerza Popular para ejecutar de manera simultánea cuatro nuevas líneas del Metro de Lima. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

El caso de Rafael López Aliaga

En torno a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que habilitó a Rafael López Aliaga para postular como regidor de Lima tras renunciar a su elección como senador, Allison afirmó que corresponde a los ciudadanos emitir el juicio final en las urnas.

Aunque reiteró que anteriormente cuestionó que no asumiera el cargo para el que fue elegido, sostuvo que respeta la decisión del organismo electoral y confía en que será la población quien determine si respalda o no su nueva candidatura.

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“La gente es la que decidirá si el señor debe ser regidor o no debe ser regidor. Esa es mi respuesta. Yo critiqué el hecho de que no asuma el compromiso de asumir el cargo para el cual había postulado, pero no el hecho de que postule, que viene meditado desde la mano, sin embargo, creo en la democracia. Si el jurado dice que puede postular, la gente va a decidir Si debe ser castigado o debe ser premiado”, expresó.

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