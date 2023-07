En su reemplazo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) nombró a César Linares Aguilar como nuevo mandamás de la institución.

El médico registra antecedentes penales por diversos delitos. Fue investigado por lesiones (leves y culposas) y por concusión (sigue en audiencia). El año pasado fue investigado por presunto homicidio culposo; sin embargo, el caso registra un archivo preliminar.

También figura como militante de Perú Libre (PL) en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras conocerse esta noticia, desde el Colegio Médico del Perú (CMP) pidieron la renuncia de Linares al cargo.

En respuesta, el galeno indicó en una entrevista que la mayoría de estas denuncias formuladas en su contra ya se encuentran archivadas por la Fiscalía. En ese sentido, dijo sentirse capacitado para liderar EsSalud.

Linares no es el primer presidente de EsSalud que se encuentra en el ojo de la tormenta. En solo dos años ocho personas (contando a Linares) han estado al frente de dicha institución, lo que demuestra la fragilidad e inestabilidad del puesto.

En esta nota repasaremos las polémicas designaciones que hubo en EsSalud, una institución que mueve millones de soles al año.

Rosa Gutiérrez

Quizá el caso más reciente es el de la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien solo duró 11 días en el cargo.

El ministro de Trabajo, Fernando Varela, decidió nombrarla en dicho puesto, pese a que meses atrás estuvo a punto de ser censurada en el Congreso debido a su mal manejo de la epidemia del Dengue.

Ni bien fue nombrada en el cargo, Gutiérrez no solo formó un grupo anticorrupción al interior de la institución, que fue conformado por la exprocuradora Katherine Ampuero, el excontralor Fuad Khoury, entre otros, sino que solicitó a la Controlaría acciones de control por presuntas irregularidades.

Sin embargo, once días después fue removida del cargo. Ayer denunció que Boluarte la retiró de su cargo por haber removido al gerente general del seguro social, Iván Pereyra Villanueva, por presuntos actos de corrupción, y por negarse a restituirlo en su labor.

Rosa Gutiérrez fue destituida del cargo de presidenta ejecutiva de Essalud a través de una resolución suprema | Foto: Essalud / Archivo

Arturo Orellana

Arturo Orellana fue el presidente de EsSalud que más tiempo duró en el cargo (8 meses); sin embargo, su gestión pasará a ser recordada por un caso de corrupción.

El Ministerio Público abrió una investigación en su contra por un presunto pago irregular de más de S/ 41 millones a la empresa Aiona Technology Corporation S.A.C.

Unas semanas después, el diario El Comercio accedió a unos chats de WhatsApp que, presuntamente, demostrarían que el premier Alberto Otárola habría estado implicado en esta denuncia.

En las conversaciones sostenidas entre Orellana y el exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, este último, además de exigir que se agilice el pago a la empresa, le habría dicho al primero: “Aurelio, llama para hacer tripartita con PCM (por el asunto)”.

En respuesta, el extitular de EsSalud negó que el pago a dicha empresa haya sido irregular al explicar que se compraron pruebas para la detección del covid-19 en el año 2020, durante la pandemia. También descartó que el premier haya tenido algún tipo de injerencia en el tema.

Aurelio Orellana negó que el pago de más de S/41 millones a una empresa haya sido irregular

Gino Dávila

Gino Dávila se desempeñó en dos oportunidades como presidente de EsSalud. En enero del 2022 fue nombrado en el cargo y estuvo hasta marzo, tras ser reemplazado por el cirujano Alegre Fonseca.

Cuatro meses después (julio), retornó a dicha institución y la presidió hasta noviembre de ese año. Precisamente, su renuncia se dio luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera abucheado durante una ceremonia por el aniversario del Hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María.

En octubre del 2016, el médico arequipeño fue mencionado en un audio difundido por Cuarto poder, en relación con presuntos negocios irregulares vía convenios del Seguro Integral de Salud (SIS) y clínicas, que se conoció como el “Negociazo”.

En la grabación se escuchaba al médico Carlos Moreno, entonces consejero presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, y al propietario de la Clínica Osteoporosis, Aldo Peirano. Ambos coordinaban un supuesto negociado en beneficio particular.

En el diálogo, Moreno señaló: “Estoy tomando EsSalud. Ahorita estoy poniendo al presidente de EsSalud. Entonces, tú con los negocios que hagas en EsSalud, todo se pone plano. Gino Dávila es mi hombre de confianza”.

Gino Dávila Herrera fue involucrado en unos de los audios del escándalo conocido como 'Negociazo'

Mario Carhuapoma

En agosto del 2021 el Gobierno designó al químico farmacéutico Mario Carhuapoma como mandamás de EsSalud.

Unos días después los dominicales revelaron que el funcionario registraba denuncias por violencia familiar y por haber manejado en estado de ebriedad.

En octubre de ese año, Punto Final denunció que Carhuapoma habría recibido doble sueldo del Estado, como alto funcionario del Seguro Social y como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La Procuraduría Anticorrupción también lo denunció ante el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible.

Mario Carhuapoma fue denunciado por percibir doble sueldo del Estado, según una denuncia periodística.

Fiorella Molinelli

Una semana después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de la República, en julio del 2021, Fiorella Molinelli renunció a la presidencia de EsSalud a pedido del Gobierno.

La también exviceministra de Transportes, quien fue investigada por el caso ‘Chinchero’, estaba en dicho cargo desde marzo del año 2018.

El Ministerio Público decidió incluirla, junto a otras 13 personas, en la pesquisa por el caso “El Club de las Farmacéuticas”. A Molinelli se le investiga por las compras irregulares de tomógrafos y lentes contra salpicaduras en el año 2020, en medio de la pandemia del covid-19.

Fiorella Molinelli está involucrada en el caso 'El club de las farmacéuticas'.

¿Cuáles son las salidas para evitar estas designaciones polémicas?

En diálogo con Gestión, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, lamentó que una institución tan importante como EsSalud tenga ese tipo de inestabilidad administrativa, pese a que maneja muchos recursos.

En ese sentido, consideró que la designación del presidente ejecutivo de dicha institución no solo debe pasar por una instancia política, sino que debe realizarse un concurso público para elegir a una persona proba y sin antecedentes.

“Otro mecanismo es la conformación de consejos directivos plurales en este tipo de instituciones, como EsSalud. O sea, que respondan a una suerte de cuerpo de varios sectores. Eso reduciría la probabilidad de que un solo grupo, por ejemplo, con vinculaciones políticas, guíe a todos. Ahí tendrías un consejo más grupal, con actores vinculados a la sociedad civil, independiente o académico”, acotó.

Lanegra se mostró a favor de designar a oficiales de integridad en EsSalud que promuevan cambios e identifiquen las zonas donde hay más riesgos de corrupción y hagan ajustes. “También deben establecerse mecanismos preventivos e independientes de vigilancia”, añadió.

Finalmente, dijo que todas estas salidas no funcionarán si es que realmente no hay una voluntad política de parte del Ejecutivo en hacer cambios al modelo de designación de este tipo de funcionarios.

“Mas allá de quién ocupe el cargo, mientras no se resuelvan los temas vinculados con el manejo de la decisión política y quién designa al presidente de EsSalud, vamos a tener problemas similares más adelante”, advirtió.

¿Por qué es importante EsSalud y cuánto dinero mueve al año?

EsSalud es una entidad estatal que mueve millones de soles al año. Solo el año pasado tuvo ingresos por S/14,067′487,587.

Al respecto, el exministro de Trabajo, Jorge Villasante, informó que el próximo año se estima que la cifra que manejará dicho organismo se incrementará en un millón de soles adicionales.

“Eventualmente el próximo año habrá más trabajadores por el crecimiento natural que existe y, por otro lado, de pronto las remuneraciones se incrementarán. Entonces, como el aporte es del 9% sobre la remuneración que percibe el trabajador, la cifra de incrementará (…) en automático, habrá mayor recaudación en EsSalud”, señaló a este diario.

En ese sentido, enfatizó la importancia de elegir a una persona solvente y con buenas credenciales para dirigir esta institución.

“Se requiere a personas capaces para formar un buen equipo y que tengan estabilidad. Por ejemplo, en la gestión de (Pedro) Castillo hemos visto que un presidente del directorio (de EsSalud) no duraba ni dos meses. Ha habido casos de que el que la persona que entró dejó el cargo y a los 2 meses volvió al mismo puesto. En promedio no duran cinco meses y eso es absolutamente irresponsable, porque no se puede garantizar ninguna gestión en esas condiciones”, cuestionó tras precisar que el Ejecutivo no debe nombrar a “improvisados”.

El exministro consideró que la lupa no solo debe estar puesta sobre el presidente de la institución, sino también sobre los integrantes del directorio, quienes también están al tanto de las decisiones que se adoptan.

“En el consejo directivo están representantes del Estado, de los empleadores, de los trabajadores y de los pensionistas. Nunca nadie se ha preguntado quienes conforman este directorio y solo nos fijamos en el presidente ejecutivo. Sí es cierto que el presidente es el cargo más importante, pero obviamente este funcionario forma parte de un órgano colegiado, como es el consejo directivo”, apuntó.

