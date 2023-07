El ex gerente general de ESalud, Iván Pereyra Villanueva, negó esta mañana las acusaciones de supuesta corrupción por parte de la ex presidenta de EsSalud, Rosa Gutiérrez.

El pasado 23 de julio, la también ex ministra de Salud afirmó en sus redes sociales que la presidenta Dina Boluarte la retiró de su cargo debido a que removió a Pereyra por presuntos actos de corrupción, según Gutiérrez.

Ante el hecho, el exfuncionario señaló estar indignado por las supuestas mentiras de Gutiérrez y afirmó que jamás se reunió con ella en el mes y medio que trabajó con ella.

Es más, comentó que las denuncias de corrupción no habría sido durante su gestión, sino que años atrás. No obstante jamás pudo explicarle hasta después que lo removieron del cargo.

“Yo inicié el cargo en mayo y la señora declaró públicamente sobre supuestas irregularidades advertidas en EsSalud, pero que derivan del 2021 y 2022 sobre un contrato de servicio de vigilancia y convenio de préstamos”, declaró a RPP Noticias.

Comentó, también, que al parecer luego se enteró de las fechas de los contratos y cambió su versión a que él no le había comentado de esos problemas.

Denuncia contra Gutiérrez

Pereyra Villanueva mantuvo, también, otra entrevista con Canal N y afirmó que denunciará a Rosa Gutiérrez por difamación. “ Yo soy abogado de profesión y sé que no puedo difamar a personas si no tengo los elementos de prueba para acreditar lo que estoy afirmando” , comentó.

“Como abogado no podemos permitir que personas mancillen imagen de terceros solo por una pataleta que la concluyeron en el cargo”, añadió.

Además, convocó a funcionarios, exfuncionarios y trabajadores a manifestarse contra Gutiérrez, pues ella indica que hay corrupción en todo EsSalud, lo que sería una generalidad que mancha la imagen de los mencionados.

Ni una reunión

El exfuncionacio señala que buscó reunirse con ella desde el primer día que ingresó. “Solicité reunión con su secretaria en 3 ocasiones, no me concedió una sola. El 14 de julio se me comunicó la conclusión de mi cargo por resolución y nunca aceptó despachar conmigo”, añadió.

Asimismo, el exfuncionario comenta que 10 horas después de la resolución de su cese de actividades, Gutierrez lo llamó a su oficina para decirle que ella traería personal de su confianzadel Minsa y exfuncionarios de EsSalud. Y recién en ese momento hablaron de la problemática con la vigilancia y el convenio de préstamos, para que revise dichos contratos.