A través de una resolución publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de Dina Boluarte dio por concluida la designación de Rosa Gutierrez en el cargo de Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

En su reemplazo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) nombró a César Linares Aguilar como nuevo mandamás de la institución.

El médico registra antecedentes penales por diversos delitos. Fue investigado por lesiones (leves y culposas) y por concusión (sigue en audiencia). El año pasado fue investigado por presunto homicidio culposo; sin embargo, el caso registra un archivo preliminar.

LEA TAMBIÉN: Gutiérrez denuncia haber sido retirada de EsSalud por remover a gerente acusado de corrupción

Al respecto, Linares rompió su silencio y remarcó que la mayoría de estas denuncias ya se encuentran archivadas por la Fiscalía. En ese sentido, dijo haberse sentido maltratado con estas informaciones que se difundieron.

“De esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente. Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta”, señaló en diálogo con RPP.

Pese a registrar antecedentes penales, el médico dijo sentirse capacitado para ser presidente de EsSalud. Añadió que su abogado dará las pruebas necesarias para desvirtuar cualquier acusación en su contra.

“Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado”, apuntó.

Niega ser militante de Perú Libre

Linares también figura como militante de Perú Libre (PL) en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El galeno solicitó su inscripción como militante de dicha agrupación el pasado 3 de enero del año pasado y se encuentra dentro del padrón de afiliados del distrito de Paucarpata (Arequipa).

Tras conocerse esta noticia, PL descartó en un comunicado que el nombramiento de Linares se deba a una negociación entre el Gobierno y ellos, tal como se dejó entrever. Anunciaron que expulsarán al médico de sus filas.

En respuesta, Linares aseguró que no es integrante de dicha agrupación y que no sabe cómo está inscrito y cómo su nombre figura dentro del padrón de afiliados.

“Jamás he tenido vida política. Nunca he pertenecido a un partido, entonces es algo que me sorprendió cuando me informaron y yo mismo a primera hora estaré presentando una carta solicitando mi desafiliación a esa agrupación. No conozco a sus líderes ni a sus congresistas”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: Colegio Médico del Perú pide la renuncia del nuevo jefe de EsSalud