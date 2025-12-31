“Soy Rosa María Pereda, tengo 74 años y soy pensionista. Con la pensión que tengo puedo pagar todos los gastos de casa: luz, teléfono, agua, internet, arbitrios. Yo recomendaría seguir aportando siempre, siempre. Nunca dejar de aportar, no retirar el dinero para nada, porque ese dinero se retira, se gasta y se acabó”.

Este es el testimonio de una peruana que se afilió al Sistema Privado Pensiones (SPP), ahorró su dinero de manera obligatoria en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) y ahora tiene una pensión que está constituida por sus aportes, más la rentabilidad ganada durante su vida laboral, que le permite pasar sus días con tranquilidad y bienestar.

Pese a que muchos dirán que estos casos son aislados y que la mayoría de afiliados no se ven reflejados en este ejemplo, creemos que lo importante es lograr los consensos necesarios para que todos los peruanos puedan vivir igual o mejor que Rosa María.

Desde que asumí este cargo, lo vengo manifestando: tenemos la oportunidad de generar acuerdos para fortalecer el ahorro previsional y tener un sistema de pensiones en que todos confiemos: centrado en los ciudadanos, con acceso a pensiones y que genere bienestar presente y futuro para todos.

Recordemos que con los retiros “extraordinarios” aprobados hasta 2024, los peruanos han gastado de su ahorro para la jubilación más de 115 mil millones de soles, lo que a todas luces ha ido en contra de otorgar pensiones.

Hasta ahora, 2.3 millones de ciudadanos se han quedado con cero soles en sus CIC y con este octavo retiro esa cifra podría superar los 8 millones de personas.

Otros se preguntarán, pero cómo logramos cambiar esta situación: necesitamos lograr ponernos de acuerdo en que es vital tener reglas claras y duraderas, así como fomentar la cultura previsional, educando desde los colegios sobre la importancia de ahorrar para una pensión.

Además, generar incentivos para que cada vez más peruanos pasen de la informalidad a la formalidad, de manera que tengan protección social. Alcanzar este consenso nacional requiere diálogo, empatía, transparencia y visión de largo plazo.

Un nuevo gobierno debe tener claro que es necesario contar con un sistema de pensiones sólido, que garantice ingresos para la jubilación e impulse el desarrollo del país en beneficio de todos. Sí, se puede.