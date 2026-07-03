El “precio pagado” no incluye lo que la propia empresa invierte en desarrollar los activos intangibles. (Foto: GEC)
El “precio pagado” no incluye lo que la propia empresa invierte en desarrollar los activos intangibles. (Foto: GEC)
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Humberto Astete
Humberto Astete

La inestabilidad política que hemos vivido durante la última década ha originado, entre muchas otras situaciones, que hayamos tenido escasos cambios relevantes en la legislación tributaria. Muchas veces una reforma fiscal de importancia en nuestro país ha venido dada en el contexto de una delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo, siendo que la última delegación de facultades en materia tributaria con un alcance relevante ocurrió a inicios del quinquenio 2016-2021.

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