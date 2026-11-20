La labor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú siempre fue un motivo de orgullo en la política peruana. El profesionalismo y la labor diplomática de Torre Tagle fueron un modelo a seguir, conjuntamente con Itamaratí, por quienes manejaban las relaciones exteriores en otros países de esta parte del mundo.

No han sido pocos los diplomáticos peruanos que han tenido una destacada labor en diferentes organismos internacionales, así como en muchas embajadas en distintas partes del mundo, y han sido varios los momentos de buen manejo de nuestras relaciones exteriores que terminaron poniendo a nuestro país en muy buen nivel, y con muy buenos resultados, como el triunfo peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Lo ocurrido durante y después de la misa en los terrenos de Las Palmas parece ser la punta del iceberg y lo más visible de algo que fue creciendo con el correr de los días. ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)

No han faltado algunos momentos algo oscuros, pero por influencia ideológica, sesgo político o prejuicios que derivaron en pases al retiro o renuncias obligadas en Torre Tagle.

Hoy la Cancillería peruana atraviesa un difícil momento, pero no por las razones antes expuestas, y vive una incómoda situación a nivel interno que, como buenos diplomáticos, el personal de Torre Tagle sabe sobrellevar con perfil bajo, paciencia y “diplomacia”.

Lo ocurrido durante y después de la misa en los terrenos de Las Palmas parece ser la punta del iceberg y lo más visible de algo que fue creciendo con el correr de los días.

No sabemos con exactitud qué fue lo que sucedió en Las Palmas. Lo que todos los peruanos conocemos es la decepción, el malestar, el fastidio y la frustración, así como la gran cantidad de quejas y testimonios de gente que durmió en los alrededores de la sede para la misa o madrugó y caminó por muchos minutos u horas para llegar a ese local, y que señala que no pudieron ver al Papa y que ni siquiera lograron escucharlo o verlo en las pantallas porque nada funcionó bien, ni siquiera la disposición de los baños.

El tema ha crecido al conocerse las cifras por las que se contrató a las empresas que debieron prestar un buen servicio para hacer de la misa una experiencia espiritual que acercara a los ciudadanos al Papa y a su palabra.

¿Qué fue lo que realmente pasó, quiénes fueron los responsables, quiénes estuvieron involucrados? Ese es un tema que deberá ser bien investigado y explicado por los responsables, pero lo que está ocurriendo ahora es que todos acusan y apuntan a la Cancillería, que fue la oficialmente encargada de la coordinación general para la visita del Papa, la que recibió el mayor presupuesto para esa tarea, y la que tiene como titular a quien, en días previos y hasta el mismo momento de la despedida del Santo Padre, buscaba ser el protagonista principal, y así lo dejaba notar en sus redes sociales y en sus ya famosos TikToks. El canciller, como se dice popularmente y de manera casi literal, se puso para la foto.

Y parece que ahí radica el principal problema de Torre Tagle. No se trata de una orientación ideológica o política, no es un tema de tendencias al interior del Ejecutivo o de la Cancillería. Es un asunto de personalidad, tendencia e intereses de quien lleva el fajín del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A estas alturas ya no es una novedad el protagonismo que busca tener el canciller, así como su inclinación por la generación permanente de contenido propio y sobre él mismo en sus redes sociales, buscando las mejores oportunidades, locaciones, situaciones, vestuario, guion e interpretación.

Su búsqueda permanente de likes o “me gusta”; su deseo de que se comenten sus apariciones, bien o mal, para que crezca el número de seguidores; y sus comentarios de que es el ministro con mejor aprobación lo convierten en un político con alma de influencer o en un canciller que busca su popularidad en redes y está más preocupado por sus seguidores que por su aporte político y profesional a la cartera en la que trabaja. Es su opción.

Tampoco es un secreto, porque así lo ha señalado él mismo, que el canciller piensa que la política exterior debe orientarse a atender directamente a los ciudadanos peruanos, en especial a los sectores más humildes, frente a crisis o situaciones de vulnerabilidad. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ocuparse de los temas del interior del país y de los más humildes y vulnerables. ¿Y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables?

Hasta el momento, varias de sus decisiones y acciones (porque parece obvio que los miembros de la Cancillería no las comparten) han sido cuestionadas y hasta corregidas por el propio gobierno, y para muestra, un botón: todo lo actuado y dicho por la presidenta en China va en sentido contrario a lo actuado y dicho por el canciller, y parece querer corregir el desequilibrio que ya era más que notorio. A esto se suman temas polémicos como el tema de Palestina en la ONU, el asunto con Irán, el viaje a Rusia y varios más.

La diplomacia en el mundo y las relaciones exteriores (porque se trata de la relación con los vecinos y el mundo) son una práctica estratégica mediante la cual el Estado gestiona sus relaciones, negocia acuerdos con otras naciones y defiende sus intereses y son un ejercicio profesional, prudente, reflexivo, de bajo perfil. En resumen, un juego de ajedrez y no un juego de damas con intención de buscar protagonismo personal, popularidad y likes que catapulten a una nueva candidatura para el siguiente proceso electoral presidencial.

A no ser que la diplomacia haya cambiado en el mundo, y todavía no nos hemos enterado.

Enrique Castillo es periodista.