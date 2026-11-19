David Matzkin, CEO de Pangea, señaló que el 2026 fue un año de transformación para la compañía, marcado por el cambio de accionistas y de management, luego de que fuera vendida por Telefonica Hispam a fines del 2025, convirtiéndose en el accionista mayoritario ROI Capital Holding International Corp. En esta nueva etapa, la empresa concentró sus esfuerzos en reorganizar su estructura y mejorar su eficiencia.

“Quedó una compañía mucho más liviana, más asociada a su core de negocio, con una estructura de recursos humanos más adecuada y con un OPEX que tiene que ver más con la realidad de empresa que somos. Hemos logrado eficiencias significativas en todo el funcionamiento de la compañía”, sostuvo a Gestión.

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En paralelo, la compañía dio un giro a su estrategia comercial y amplió su apertura al mercado. En detalle, contó el directivo, Pangea pasó de iniciar el 2026 con un cliente ancla y algunas pequeñas operaciones de proveedores de internet (ISP) a proyectar el cierre del año con 18 empresas de telecomunicaciones utilizando su infraestructura .

“ Estimamos que vamos a estar en 20 ese número, es decir que ya vamos a arrancar el 2027 con una inercia comercial muy significativa ”, indicó.

El ejecutivo precisó que la expansión comercial también comprende a empresas de menor tamaño y operadores especializados, que encuentran en el modelo de fibra óptica neutral una alternativa para ampliar sus operaciones sin desarrollar infraestructura propia. A ello se suman operadores de tamaño intermedio y conversaciones con grandes compañías de telecomunicaciones.

“Las empresas del sector más chico o de nicho, de especialidad, están funcionando muy bien, tienen planes de expansión en otras zonas y entienden que el modelo de fibra neutra es el modelo más adecuado”, remarcó.

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Otro de los cambios en la estrategia comercial fue la incorporación del segmento B2B (negocio entre empresas), que no formaba parte de la oferta anterior de Pangea. Con esta línea, la compañía busca poner su infraestructura a disposición de empresas que requieren servicios con mayor valor agregado . No obstante, Matzkin reconoció que este segmento también representa nuevas exigencias para la operación.

“El cliente B2B demanda otro tipo de servicio, otro tipo de atención, de rapidez, y forma parte de este proceso de mejora y de agilidad que hemos incorporado en la compañía”, anotó.

En cuanto a la infraestructura, Pangea cuenta actualmente con 3.5 millones de hogares pasados en Perú (viviendas que tienen cobertura de su red de fibra óptica y que, por tanto, podrían contratar servicios de internet a través de los operadores que utilizan su infraestructura), distribuidos en las nueve ciudades más grandes del país, según Matzkin. Además, cuenta con cerca de 700,000 conexiones activas, lo que representa alrededor del 20% del mercado de fibra en el Perú .

De cara al próximo año, la compañía evalúa ampliar esa cobertura mediante acuerdos comerciales con otros operadores de telecomunicaciones que cuentan con redes existentes. “Estamos pensando en ampliar al orden de 1.5 millones de usuarios conectados sobre nuestro actual despliegue, lo que representaría un crecimiento cercano al 40% respecto de su cobertura actual”, adelantó el CEO.

Matzkin aclaró que esta expansión no dependerá de nuevas obras de infraestructura, sino de acuerdos para aprovechar redes que ya están desplegadas y que tienen capacidad para ofrecer servicios a terceros . “(La ampliación) No (será) sobre nuevos despliegues, sino optimizar las infraestructuras existentes. Tenemos una posibilidad de ampliar nuestra huella en forma importante”, afirmó.

En esa línea, precisó que las conversaciones apuntan a operadores de telecomunicaciones: se trata de compañías que cuentan con redes disponibles para terceros y que podrían encontrar en Pangea un aliado para gestionarlas bajo un modelo neutral.

A futuro, Pangea plantea un modelo que permitiría a los usuarios cambiar de proveedor de internet sobre una misma red de fibra óptica, sin requerir nuevas instalaciones en sus viviendas. Foto: Andina

¿A qué se apunta en el segmento B2B?

Matzkin indicó que Pangea no busca atender directamente a las empresas, lo que busca es trabajar con operadores e integradores que les ofrecen soluciones de conectividad. Bajo este modelo, mencionó a Integratel y GTD, compañías que ya utilizan parte de la infraestructura de Pangea para atender a sus respectivas carteras de clientes.

En esa línea, el CEO adelantó que mantienen conversaciones con Entel para desarrollar oportunidades en el segmento B2B. Según relató, son los propios operadores e integradores los que definen qué parte de sus servicios brindan a través de la red de Pangea y cuáles atienden con infraestructura propia o de terceros.

En esa línea, precisó que los 18 clientes que Pangea proyecta alcanzar al cierre de 2026 comprenden tanto empresas que operan en el mercado B2B como en el B2C. De cara a 2027, la compañía busca continuar ampliando su base de operadores y facilitar que más empresas de provincias utilicen su infraestructura.

Respecto a las oportunidades en actividades como la minería y la industria, Matzkin señaló que la huella de Pangea es actualmente urbana y que atienden a empresas ubicadas dentro de su cobertura . No obstante, expresó que sus clientes pueden complementar la infraestructura de Pangea con redes propias o de terceros para conectar sus sedes con otras ubicaciones, como una operación minera.

Pangea evalúa ingresar al negocio de centros de datos en 2027, aprovechando los espacios donde opera su infraestructura para ofrecer servicios de alojamiento y procesamiento de información. Foto: Andina

¿Nuevas líneas de negocio a la vista?

Paralelamente, Pangea busca ampliar sus fuentes de ingresos con otras actividades. Matzkin adelantó que la empresa también está ofreciendo servicios de mantenimiento, instalaciones y migraciones para redes de terceros, una posibilidad que surgió tras centralizar la administración de sus propias operaciones.

“Eso nos dio un empoderamiento para poder salir a ofrecer servicios de mantenimiento a otras redes. Entonces, aparte de nuestro core de negocio, que es el servicio de alquiler de puertos o de conectividad, también nos pensamos como proveedores de servicios”, mencionó.

Otra iniciativa que la compañía tiene bajo estudio y que espera pasar a la etapa de implementación en 2027 está vinculada al negocio de centros de datos. La propuesta consiste en aprovechar los espacios o nodos donde ya tiene instalada su infraestructura (fibra óptica) para ofrecer servicios de housing (alojamiento de equipos y servidores), cohousing (alojamiento compartido de infraestructura tecnológica), hosting (alojamiento de sitios web y aplicaciones) y procesamiento de datos .

Matzkin aclaró que la compañía no busca competir con los grandes centros de datos, sino atender la demanda de procesamiento en lugares más cercanos a los usuarios y a las ciudades donde se genera el tráfico de información. “La IA demanda mayor procesamiento y cuanto más cerca estén de los usuarios que hacen la requisitoria, más eficientes son los data centers”, afirmó.

Como ejemplo, planteó la necesidad de acercar esa capacidad de procesamiento a ciudades como Trujillo, Arequipa e Ica, en lugar de que los datos tengan que trasladarse hasta Lima para ser procesados. Bajo este esquema, Pangea buscaría que distintos usuarios puedan acceder a estos espacios y utilizar sus servicios bajo el mismo modelo neutral que aplica en su red.