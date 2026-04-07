Aficionado en el Estadio Maracaná, Rio de Janeiro. (Foto: AFP)
Aficionado en el Estadio Maracaná, Rio de Janeiro. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para crear una Liga de Fútbol independiente, inspirada en los campeonatos de Inglaterra o España.

En este primer encuentro, en el que también participaron representantes de las federaciones regionales,

“Hoy fue un día histórico para el fútbol brasileño. Por primera vez, las Series A y B se reunieron con la CBF para discutir un tema que definirá nuestro futuro: la creación de una liga única. Este es un momento que exige responsabilidad, visión y, sobre todo, unidad”, expresó el presidente de la CBF, Samir Xaud.

LEA TAMBIÉN: Últimas entradas para el Mundial 2026 salen a la venta: las instrucciones

, responsable de la organización de los torneos de ámbito nacional, como el ‘Brasileirão’ y la Copa de Brasil.

Sin embargo, que hoy rigen en España con LaLiga e Inglaterra con la Premier League.

LEA TAMBIÉN: Rumbo al Mundial 2026: ¿cuánto ganarán los peruanos que alquilen sus propiedades en Miami?

Por otro lado, la presidenta del club Palmeiras, Leila Pereira, pidió este lunes al resto de equipos “poner los pies en la tierra y tomar conciencia de que nadie es más grande que nadie”.

“Hay clubes que creen que son el Real Madrid, que como mucho pueden ser el Real Madrid de Shopee (una plataforma de comercio de Singapur)”, mencionó Pereira.

LEA TAMBIÉN: Perú firma acuerdos aéreos con Brasil y Costa Rica para ampliar la conexión regional

En la reunión, realizada en un hotel de Río, la CBF ofreció los resultados de la comitiva que viajó en enero por Europa para conocer in situ los modelos de Inglaterra, Alemania y España en relación al ‘fair play’ financiero, la tecnología y la profesionalización del arbitraje.

Ante ello,

LEA TAMBIÉN: Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países “hostiles”, ¿y el Mundial?

A partir de ahora, la CBF reunirá las propuestas y recomendaciones de los clubes para después unificarlas y presentar un proyecto unificado para someterlo a votación, con la previsión de redactar el estatuto de la nueva Liga en el último trimestre del año.

Elaborado con información de EFE

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud. EFE/ Andre Borges
El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud. EFE/ Andre Borges

TE PUEDE INTERESAR

IPD reabre el Estadio Nacional tras corregir observaciones de la Municipalidad de Lima
Fiscalía investiga al jefe del IPD por presunto uso irregular de palcos
Lima 2027 y sus pendientes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.