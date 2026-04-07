Los 40 clubes de la primera y la segunda división de Brasil se reunieron con la cúpula de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para crear una Liga de Fútbol independiente, inspirada en los campeonatos de Inglaterra o España.

En este primer encuentro, en el que también participaron representantes de las federaciones regionales, la CBF presentó una serie de estudios y un cronograma para la confección de un nuevo estatuto que impulse “el potencial inexplorado del fútbol brasileño”.

“Hoy fue un día histórico para el fútbol brasileño. Por primera vez, las Series A y B se reunieron con la CBF para discutir un tema que definirá nuestro futuro: la creación de una liga única. Este es un momento que exige responsabilidad, visión y, sobre todo, unidad”, expresó el presidente de la CBF, Samir Xaud.

Los clubes brasileños llevan años intentando llegar a un acuerdo para organizarse y crear una Liga autónoma de la CBF, responsable de la organización de los torneos de ámbito nacional, como el ‘Brasileirão’ y la Copa de Brasil.

Sin embargo, las divergencias sobre el reparto del dinero han impedido la unión de todos los clubes en torno a un proyecto que en última instancia busca asemejarse a los modelos que hoy rigen en España con LaLiga e Inglaterra con la Premier League.

Por otro lado, la presidenta del club Palmeiras, Leila Pereira, pidió este lunes al resto de equipos “poner los pies en la tierra y tomar conciencia de que nadie es más grande que nadie”.

“Hay clubes que creen que son el Real Madrid, que como mucho pueden ser el Real Madrid de Shopee (una plataforma de comercio de Singapur)”, mencionó Pereira.

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En la reunión, realizada en un hotel de Río, la CBF ofreció los resultados de la comitiva que viajó en enero por Europa para conocer in situ los modelos de Inglaterra, Alemania y España en relación al ‘fair play’ financiero, la tecnología y la profesionalización del arbitraje.

Ante ello, concluyeron que el fútbol brasileño necesita mejorías en cuanto al calendario, el tiempo de juego, los estadios, las transmisiones, el marketing, el éxodo de jóvenes promesas y la situación financiera de los clubes, entre otros asuntos.

A partir de ahora, la CBF reunirá las propuestas y recomendaciones de los clubes para después unificarlas y presentar un proyecto unificado para someterlo a votación, con la previsión de redactar el estatuto de la nueva Liga en el último trimestre del año.

Elaborado con información de EFE