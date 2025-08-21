Un soldado israelí, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
El primer ministro de Israel, , ordenó iniciar negociaciones para una tregua tras aprobar el plan militar para .

En un comunicado, precisó que, tras llegar a la , anunció que se encuentran en la fase de toma de decisiones, donde revisaron y aprobaron con el ministro de Defensa los aviones presentados por las para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás.

LEA TAMBIÉN: Israel ordena adelantar preparación para invasión militar a Gaza, sin dar fecha: ¿Qué sucedió?

“Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en (…) “Estos dos objetivos -derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes- van de la mano”, detalló en el pronunciamiento.

ordenó “acortar” el plazo de preparación previo a la invasión de la ciudad de Gaza, donde se refugia alrededor de un millón de palestinos. Sin embargo, no especificó ninguna fecha.

LEA TAMBIÉN: Israel moviliza a 60,000 reservistas para tomar Ciudad de Gaza; Hamás reacciona

Según , se han intensificado en los últimos días los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital del enclave palestino, así como la demolición de viviendas.

Además, el ha llamado a unirse a las filas a 60 mil reservistas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa.

Según fuentes locales, se estima que en el enclave palestino permanecen 50 rehenes, de los cuales 20 siguen con vida.

Elaborado con información de EFE.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció esta medida tras “acortar” el plazo de preparación previo a la invasión de la ciudad de Gaza. Sin embargo, no especificó ninguna fecha. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun
