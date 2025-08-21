El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó iniciar negociaciones para una tregua tras aprobar el plan militar para tomar Gaza.

En un comunicado, el funcionario precisó que, tras llegar a la División de Gaza del Ejército israelí, anunció que se encuentran en la fase de toma de decisiones, donde revisaron y aprobaron con el ministro de Defensa los aviones presentados por las Fuerzas de Defensa de Israel para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás.

“Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel (…) “Estos dos objetivos -derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes- van de la mano”, detalló en el pronunciamiento.

Recordemos que Netanyahu ordenó “acortar” el plazo de preparación previo a la invasión de la ciudad de Gaza, donde se refugia alrededor de un millón de palestinos. Sin embargo, no especificó ninguna fecha.

Según fuentes en Gaza, se han intensificado en los últimos días los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital del enclave palestino, así como la demolición de viviendas.

Además, el Ejército israelí ha llamado a unirse a las filas a 60 mil reservistas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa.

Según fuentes locales, se estima que en el enclave palestino permanecen 50 rehenes, de los cuales 20 siguen con vida.

Elaborado con información de EFE.