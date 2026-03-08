Una manifestante que muestra un retrato del ayatolá Alí Jamenei en su ropa gesticula durante una protesta contra el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el asesinato del líder supremo frente al consulado de Israel en Estambul el 1 de marzo de 2026. (Foto de Ozan KOSE / AFP)
Una manifestante que muestra un retrato del ayatolá Alí Jamenei en su ropa gesticula durante una protesta contra el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el asesinato del líder supremo frente al consulado de Israel en Estambul el 1 de marzo de 2026. (Foto de Ozan KOSE / AFP)
La asamblea de expertos de ha designado al nuevo guía supremo para suceder al ayatolá , muerto el 28 de febrero en ataques israeloestadounidenses, indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical sin revelar el nombre del elegido.

El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido, declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la asamblea de expertos, citado por la agencia de noticias Mehr.

Su nombre será revelado más tarde, indicó.

El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ha sido designado”, dijo por su parte Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en este órgano, según la agencia de noticias Isna.

Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se ha adoptado una “opinión firme, que refleja la posición mayoritaria”.

Uno de los miembros sugirió que el hijo del fallecido Alí Jamenei ocuparía el cargo.

El nombre de Mojtaba Jamenei ha circulado entre los posibles sucesores de su padre, quien se convirtió en líder supremo en 1989.

Es el cargo de máxima autoridad política y religiosa en Irán y tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado.

