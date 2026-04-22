El Gobierno de Estados Unidos comenzará el proceso de reembolso de alrededor de 166 mil millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles anulados en febrero por la Corte Suprema, en una decisión que invalidó una parte central del esquema de gravámenes del presidente Donald Trump.

El Servicio de Aduanas estadounidense pondrá en marcha la primera fase de los pagos para una gran parte de las empresas estadounidenses afectadas, a las que espera devolver un monto inicial de 127 mil millones de dólares.

Según el Gobierno, el portal que activará servirá a aproximadamente el 63 % de las compañías elegibles, que podrán presentar la documentación necesaria para el reembolso de cobros por los aranceles anunciados hace poco más de un año por Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

En esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva.

Una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, el Servicio de Aduanas estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

El sistema, denominado CAPE, se ampliará luego para incluir pagos más antiguos que ya fueron liquidados.

Más de 3 mil empresas, entre ellas Costco y FedEx, han demandado a la Administración republicana para asegurar esos reembolsos. Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

Desde la aplicación de los gravámenes, estas compañías tuvieron que decidir entre absorber las subidas de los costes, recortar las compras o pasar la diferencia a los consumidores, que según expertos, no está previsto que reciban de vuelta la diferencia que pagaron por los productos gravados con estos gravámenes anulados.

En una clara mayoría de 6-3, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la IEEPA. El presidente criticó la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

Elaborado con información de EFE.