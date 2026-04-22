El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
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, en una decisión que invalidó una parte central del esquema de gravámenes del presidente Donald Trump.

, a las que espera devolver un monto inicial de 127 mil millones de dólares.

Según el Gobierno, por los aranceles anunciados hace poco más de un año por Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

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y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva.

Una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, el Servicio de Aduanas estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

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El sistema, denominado CAPE, se ampliará luego para incluir pagos más antiguos que ya fueron liquidados.

Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

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, no está previsto que reciban de vuelta la diferencia que pagaron por los productos gravados con estos gravámenes anulados.

En una clara mayoría de 6-3, la Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la IEEPA. El presidente criticó la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de abril de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa antes de partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de abril de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).

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