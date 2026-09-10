Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El jueves 10 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras los inversionistas evalúan el escenario de tasas de interés en Estados Unidos y el impacto de las tensiones geopolíticas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.21% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.289 y se vende a S/ 3.369, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.345 a la compra y S/ 3.365 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar opera este jueves con una ligera presión al alza en los mercados internacionales, mientras los inversionistas evalúan el escenario de tasas de interés en Estados Unidos y el impacto de las tensiones geopolíticas.

A ello se suma la expectativa por los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para las decisiones de la Reserva Federal sobre sus tasas de interés.

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