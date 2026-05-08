La propuesta del Congreso establece que el programa financiará hasta el 30% de la remuneración bruta mensual de jóvenes con nuevos empleos formales en empresas privadas de hasta 100 trabajadores. Foto: Andina
La propuesta del Congreso establece que el programa financiará hasta el 30% de la remuneración bruta mensual de jóvenes con nuevos empleos formales en empresas privadas de hasta 100 trabajadores. Foto: Andina
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Fernando Cuadros Concha
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La bancada Podemos Perú presentó el proyecto de ley n.º 14541/2025-CR a fin de que se cree el programa ‘Mi primera chamba’, con el cual se busca promover la contratación de mano de obra juvenil en empresas del sector privado. ¿Qué dice la experiencia?

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