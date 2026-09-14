La empresa surcoreana L&C Bio recibió la aprobación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para comercializar en Perú Re2O, un producto basado en matriz extracelular (ECM) de tejido de piel humana. La autorización fue otorgada el 11 de setiembre, según la compañía.

Re2O es elaborado a partir de piel humana donada a la que se le retiran las células, conservando los componentes de la matriz extracelular. L&C Bio señala que se trata del primer producto inyectable basado en tejido de piel humana que obtiene aprobación oficial en Perú.

Perú como plataforma regional

Más allá de su ingreso al mercado peruano, L&C Bio apunta a utilizar a Perú como base para avanzar hacia otros mercados de Latinoamérica, entre ellos Brasil, Colombia, Argentina y Chile. Para ello, la compañía prevé evaluar las condiciones regulatorias y comerciales de cada mercado.

La estrategia forma parte de la expansión internacional que la empresa viene desarrollando con Re2O. El producto ya registra presencia en mercados asiáticos, entre ellos Japón y Singapur, mientras la compañía avanza con procesos de aprobación en otros países.

L&C Bio recibió autorización de Digemid para comercializar en Perú Re2O, producto basado en matriz extracelular de piel humana. (Foto: L&C Bio)

La compañía también prepara un simposio de lanzamiento de Re2O en Perú, con la participación de profesionales médicos de países vecinos. La actividad forma parte de sus planes para ampliar la presencia del producto en la región.

La llegada a Perú se produce mientras L&C Bio registra un fuerte crecimiento. En el primer semestre de 2026, la compañía reportó ventas consolidadas por 69.100 millones de wones, unos US$ 51 millones, un incremento de 80.4% frente al mismo periodo de 2025. Además, pasó de una pérdida operativa de 400 millones de wones a una ganancia de 14.600 millones de wones, unos US$ 10.9 millones.

L&C Bio fue fundada en 2011 y desarrolla productos de medicina regenerativa basados en tejidos humanos, además de dispositivos médicos. La compañía viene ampliando la presencia internacional de sus productos y ahora apunta a crecer en Latinoamérica a partir de su ingreso a Perú.