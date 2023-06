Si bien es un mercado que debería tener una mayor participación, los inversores en la búsqueda de su diversificación de cartera prefieren optar por comprar acciones en Estados Unidos o Europa.

De acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el año pasado se negociaron alrededor de US$ 5 millones. Además, existen 65 titulares que invierten alrededor de US$ 23 millones a través de cinco instrumentos financieros, los cuales brindan acceso directo al mercado asiático.

Julio César Plácido, jefe de Intermediarios y Gestores de Activos de la BVL, precisó a Gestión que es probable que existan más valores negociados, pero a nivel de Bolsa se tiene visibilidad de 65 personas (naturales y jurídicas), que tienen alrededor de US$ 23 millones en sus cuentas. “Esas fueron las cifras del año pasado y este año también se está negociando a ese ritmo”.

Comentó también que dentro de la oferta que se tiene para el mercado asiático se cuenta con cinco ETF’s, cada uno con determinada temática.

Uno de ellos es el Ishares China Large - CAP ETF, que replica los resultados de inversión de un índice compuesto por 50 valores de renta variable de China de alta capitalización que cotizan en la bolsa de valores de Hong Kong y contempla a alrededor de 600 empresas.

Hay otra que es para invertir en Japón directamente (Ishares MSCI Japan ETF), para empresas chinas de Internet (Kraneshares CSI China Internet ETF) y para países emergentes de Asia-Pacífico (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF).

No obstante, Plácido señaló que dentro el mercado asiático hay un mayor énfasis por China, pues allí están los valores más negociados, especialmente de empresas chinas vinculadas al negocio de internet.

Nombre Nemónico Descripción ISHARES CHINA LARGE - CAP ETF FXI Replica los resultados de inversión de un índice compuesto por 50 valores de renta variable de China de alta capitalización que cotizan en la bolsa de valores de Hong Kong. ISHARES MSCI CHINA ETF MCHI Replica los resultados de inversión de un índice compuesto por más de 600 valores de renta variable de China (grandes y medianas empresas) disponibles a inversionistas internacionales. ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ Busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable (gran y mediana empresa) de Japón. Más de 200 posiciones (85% del mercado de acciones japonesas). KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF KWEB Brinda Exposición a empresas con sede en China cuyos negocios principales se centran en Internet y tecnología relacionada con Internet. Exposición a empresas que se benefician del aumento del consumo interno de la creciente clase media de China. SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF GMF Otorga exposición a empresas que cotizan en bolsas de mercados emergentes de Asia pacífico que pertenecen al índice S&P Global BMI.

LEA TAMBIÉN: Volatilidad de monedas mercados emergentes en mínimo de 19 meses

¿Es un buen momento para invertir en China?

Jorge Beingolea, vicepresidente de Soluciones de cartera en Credicorp Capital, refirió que China en los últimos meses ha sido uno de los países con mayor rezago en su rendimiento de acciones. “El rendimiento del mercado accionarial del mundo está en 10% aproximadamente en lo que va del año, mientras que las acciones invertibles en China están en -4%”.

“A finales del año pasado la reapertura de la economía china (luego del abandono de la política 0 COVID) hizo que durante fines del 2022 e inicios de este año se generara flujo grande de dinero hacia el mercado accionario chino, lo cual ocasionó un rally muy marcado de casi 30%”, dijo a Gestión.

No obstante, esta subida inicial se fue perdiendo poco a poco, ya que algunos de los indicadores líderes chinos se empezaron a rezagar. El experto detalló que el sector manufacturero está debilitado, porque depende de la reactivación del sector inmobiliario, que todavía no se ha dado, y del ciclo del comercio internacional global, que también viene rezagado por una desaceleración de las principales economías del mundo.

Cabe mencionar, que el el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) en China se situó en los 48.8 puntos en mayo, por debajo de los 50.1 registrados en enero y lejos de la meta proyectada de 51.4.

“A ello hay que sumarle que el gobierno chino es poco propenso a estimular de manera masiva su economía. Ni siquiera lo hizo durante la pandemia y no está dispuesto a hacerlo ahora tampoco”, agregó.

Estos factores hacen que el entusiasmo por las acciones chinas se hayan perdido de cierta manera. A ello hay que sumarle que las acciones chinas siempre van a tener adheridas una prima de riesgo, que va a ser incorporada por inversionistas internacionales, producto de la poca claridad en la respuesta del Partido Comunista Chino y la relación comercial con Estados Unidos.

Producto de este nerviosismo, las acciones chinas terminan viéndose baratas frente al resto del mundo, afirmó Beingolea. Si se observan los múltiplos de valorización de precio utilidad, las acciones chinas invertibles son 35% más baratas que las acciones globales en general.

Entonces, pareciera haber un espacio grande para que las acciones chinas se eleven, pero en el largo plazo. Sin embargo, no hay claridad sobre en cuánto tiempo esta brecha se podría cerrar.

LEA TAMBIÉN: Inversionistas extranjeros seguirán con bajo apetito por bonos soberanos peruanos

“El PBI chino representa aproximadamente 18% del PBI mundial, pero la capitalización bursátil de las acciones invertibles en el mundo es solo 6%. Para equiparar estos dos componentes, las acciones chinas podrían triplicar su valor. No obstante, aún no hay mucha claridad sobre cuándo se podría dar esto, teniendo en cuenta el escenario”, explicó a Gestión.

El especialista opinó que China representa una muy buena oportunidad en el largo plazo, pero no se puede estimar un tiempo específico antes de que se pueda desbloquear ese buen valor que se proyecta.

Dicho esto, para un inversionista de largo plazo sin duda es una muy buena oportunidad, pero para alguien que ve más a corto quizás no sea la opción más recomendable invertir en acciones chinas.

Expectativas de un rally

En octubre del año pasado, el FXI, instrumento que replica el mercado chino, se encontraba en la zona de US$ 20, pero tras el cambio de tendencia obtiene un crecimiento de 60% a un valor de US$ 33 a finales de enero de este año. Como se mencionó líneas arriba, este rally se da producto de la eliminación de las políticas restrictivas del gobierno asiático.

Washington López, CEO de Washington Capital, sostuvo que luego de esta suba tan fuerte, en dónde hubieron acciones que subieron más del 100%, ocurrió un ciclo correctivo que empezó en febrero de este año a la fecha actual. ¿Por qué se dio este proceso correctivo? Principalmente por que los datos económicos y macroeconómicos se desaceleraron respecto a lo esperado.

“Esta caída para nosotros (inversionistas peruanos) es una oportunidad, tanto en la perspectiva técnica como en la fundamentaria. Por un lado, el índice está en un soporte importante histórico, en dónde la zona de US$ 27.7 actual (21/06/2023), debería alcanzar a finales de año la zona de US$ 33″, manifestó.

“Hablamos de una recuperación en el mercado chino, de entre 25% a 30%. Hay acciones dentro de estas, como Alibaba y Meituan, que podrían duplicar inclusive la suba en el índice. Por lo cual, la tesis es que es una oportunidad de compra para continuar el ciclo alcista. Con esta corrección se prepararía el mercado chino para un rally para los próximos años a largo plazo”, afirmó a Gestión.

El experto agregó que desde la parte fundamental el gobierno chino tendrá que implementar políticas expansivas, tanto en la parte fiscal como monetaria. Esta inyección de liquidez en definitiva alentaría al mercado y se generaría este rally en el mercado accionario chino.

Cabe mencionar, que China es uno de los principales compradores de materia prima, por lo que es muy dependiente del precio de los commodities, de los metales principalmente. La inflación que vive el mundo en general va a hacer que estos sigan subiendo por lo cual el sustento de la economía china tiene solidez para pensar en un largo plazo, explicó López.

Acciones tecnológicas en la mira de inversionistas

César Romero, jefe de Research en Renta4 SAB, señaló que uno de los instrumentos más conocido en términos de renta variable es el Invesco China Technology (CQQQ), relacionado con la tecnología china.

“Es muy interesante, porque es una especie de replica del Nasdaq, pero con acciones chinas. Es decir, que en lugar de invertir en empresas como como Google o Netflix, lo hacen en Tencent, Baidu, Meituan, entre otras”, detalló.

“A nivel internacional, las acciones del sector tecnológico es uno de los más llamativos y que más ha tranzado”, indicó a Gestión.

En ese marco, el especialista recalca que la manera más sencilla de acceder a acciones chinas es a través de ETF’s que coticen en Perú, como el MCHI y el KWEB. Entonces, un cliente puede comprar estos activos y venderlos en Perú, así no tendrá que pagar impuestos, solo un 5% por la ganancia de capital del ETF.

“Los problemas son cuando hay acciones que no cotizan en Perú, con lo cual se tendría que pagar un Impuesto a la Renta que puede llegar hasta un 30%. El otro factor, que generaría mayor dificultad para los clientes es que no cotice en EE.UU., sino directamente en mercados asiáticos como Hong Kong, Shanghái u otro país de Asia. El problema ahí es no encontrar un bróker que tenga acceso a estos mercados”, detalló.

LEA TAMBIÉN: Cuatro errores comunes al empezar a invertir en acciones o fondos mutuos

Por su parte, Jorge Beingolea, vicepresidente de soluciones de cartera en Credicorp Capital, coincide en que las acciones del sector tecnológico son las más famosas y las que más han subido en los últimos años. Asimismo, son las que más han estado en la palestra debido a los embates regulatorios del Partido Comunista Chino.

Sin embargo, explica que no necesariamente son las únicas o de mayor acceso, pues las acciones disponibles para el inversionista internacional no se limitan a las tecnológicas.

“Hay empresas chinas de todos los sectores que listan fuera de China, sea en Estados Unidos o Hong Kong, pero las de mayos visibilidad son las más relacionadas al sector tecnológico. Estas han sido las que mejor han rendido a nivel global”, destacó.

Las empresas tecnológicas más grandes del mundo, a parte de ser modelos de negocio exitosos, desde los últimos casi 15 años, han tenido tasas de interés permanentemente a la baja, a excepción del 2022. Entonces, el experto explica que estas fueron las más más beneficiadas durante el periodo en dónde las tasas subieron, y esto impactó en las valorizaciones de las empresas tecnológicas.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.