Una de las razones de esta tendencia decreciente ha sido la mayor preferencia por activos financieros de economías desarrolladas, instrumentos considerados más seguros en comparación a los de emergentes -como es el caso del Perú-.

Sin embargo, los bancos locales y, en menor medida, los fondos de pensiones han mostrado un comportamiento contrario ya que han elevado, de forma gradual, su participación en las tenencias de BTP. Así, se han convertido en los principales contrapartes de los inversionistas no residentes en el mercado de deuda pública local.

¿Cómo ha variado la participación de los inversionistas no residentes en bonos locales?

Es así que, a diciembre de 2021 los inversionistas foráneos poseían el 50% (S/ 62,737 millones) del valor total de los bonos gubernamentales en circulación. Este porcentaje que se redujo a 41% (S/ 55,129 millones) al cierre del 2022, y a 39% (S/ 52,827 millones) al término del primer trimestre del 2023.

¿Se mantendrá la tendencia decreciente en los próximos meses?

Enrique Diaz, presidente de la consultora financiera MC&F, sostiene que la disminución de flujos vista durante el primer trimestre del 2023 en más de S/ 2,000 millones en inversiones de bonos soberanos peruanos por parte de inversionistas extranjeros, se debe, principalmente, a la mala percepción del riesgo país.

“Estos son inversores institucionales de mucha envergadura que colocan sus fondos en diferentes instrumentos y países, y van seleccionando -en función de su apetito al riesgo- aquellos destinos en donde consideran que sus inversiones están más seguras. Por lo que la alta incertidumbre política que vive el Perú y su bajo crecimiento económico, hacen que los inversionistas vean a nuestro país con mucha cautela. Ante ello, los grandes fondos de inversión internacionales se diversifican mejor y van migrando hacia papeles menos riesgosos”, añade Díaz.

Consultado en torno a si persistirá o retrocederá la tendencia creciente de menor tenencia de bonos locales por parte de inversores foráneos, el ejecutivo sostiene lo siguiente: “Aun cuando la rentabilidad de los bonos soberanos peruanos esté en alrededor del 8% o 9% en lo que va del año, se debe tener una mirada de mediano plazo. Puede que la tendencia se desacelere de cara a los siguientes meses. Sin embargo, el escenario no es claro porque no estamos hablando del momento cumbre cuando Perú era un polo de atracción de grandes inversiones por lo bien que le iba económicamente.”

“Aún no hemos logrado nada importante como para sentirnos seguros de que los inversionistas extranjeros se volcarán nuevamente hacia los papeles peruanos. Inclusive, si bien es cierto que la reciente emisión del bono en soles ha sido positiva porque la demanda ha duplicado la oferta -lo cual es algo que siempre ha ocurrido-, ello tampoco asegura nada. Se debe tener en cuenta que en el mundo, en general, existe un exceso de liquidez para invertir. Por lo que si los inversores foráneos compran diez, veinte o mil millones de dólares en bonos, eso no se compara con los trillones de dólares que siguen esperando ser invertidos.”

Marco Contreras, Head of Research de Kallpa SAB, sostiene que no existe ninguna razón para esperar que se incremente la tenencia de bonos locales por parte de inversores extranjeros. Es decir, se debería de mantener en los mismos niveles, si es que no ocurre ningún evento coyuntural que pueda acrecentar una mayor reducción de la participación.

“En general, no veo que cambie drásticamente el apetito de los inversores del exterior por aumentar sus tenencias en bonos soberanos globales. Inclusive, en el corto y mediano plazo, considero que el nivel se va a mantener similar a lo que se ha reportado al cierre del primer trimestre”, añade el ejecutivo.

