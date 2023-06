Esta semana el S&P 500 alcanzó su mayor valor en un año, acumulando un alza de 15.3% en los últimos doce meses y de 14.3% en lo que va del 2023 (datos al 14 de junio del 2023), ¿Es una buena opción invertir en el S&P 500 desde Perú?

Al respecto, los especialistas consultados coincidieron en que sí es recomendable invertir en el S&P 500, pero teniendo en cuenta que al ser un instrumento de renta variable, está sujeto a la volatilidad del mercado , por lo que la inversión debe estar pensada en el mediano y largo plazo .

Diego Poblete, fundador del portal de finanzas personales Inversión Simple, refirió que en el histórico el S&P 500 ofrece una rentabilidad de alrededor de 10% anual. “Esto pues el índice está compuesto por las compañías más grandes de Estados. Si alguna de ellas entra en problemas, sería sacada del índice y reemplazada por otra”, indicó.

No obstante, Poblete recuerda que pueden darse algunos años de caídas o estancamiento. Por ejemplo, en el 2022 el S&P 500 cayó en cerca de 20%.

Al respecto, José Eduardo Castillo, Gerente General de Blanco SAF, refirió que el S&P 500 actualmente está reflejando un ‘efecto rebote’ tras la caída del año pasado, lo cual podría prolongarse hacia el segundo semestre, impulsado por la expectativa del fin del ciclo de alzas de la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

“Estimo que el S&P 500 seguirá creciendo y podría cerrar el año con un crecimiento de dos dígitos. Es un índice que se ve fuertemente impulsado por el sector tecnológico. Otra ventaja del S&P 500 es la liquidez, las personas pueden retirar su dinero en cualquier momento, no todos los papeles tienen ese nivel de liquidez”, refirió.

En los últimos cinco años el S&P 500 acumula un rendimiento de 57.3%.

¿Cómo invertir en el S&P 500 desde el Perú?

Desde Perú se puede invertir vía un ETF (Exchange Traded Funds) . Los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsa y que agrupan a un determinado tipo de acciones, bonos u otros activos. Existen ETF indexados al S&P 500, por lo que replican su rendimiento.

La inversión se realiza a través de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB) de Perú, explica Blanco. “En ese caso hay un beneficio tributario, pues se pagaría solo 5% de Impuesto a la Renta. También se puede invertir a través de un broker internacional, pero en ese caso la tasa de renta subiría al 30%”, precisó.

Por su parte Diego Poblete refiere que si bien no hay un mínimo de inversión requerida, se recomienda hacerlo a partir de los US$ 1,000, para que la rentabilidad sea más atractiva tras el descuento de la comisión de la SAB. Agregó que la mayoría de las SAB aplican una tasa de comisión de entre 0.6% a 1% por monto de operación. un monto mínimo de comisión de US$ 25.

Asimismo, José Eduardo Castillo resalta que dependerá del perfil del inversionista para definir cuánto podría invertir en el S&P 500. Un perfil conservador podría destinar un 20% de sus inversiones hacia este instrumento, mientras que los perfiles más agresivos podrían elevar este porcentaje al 50%, apunta Castillo.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.