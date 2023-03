El jefe comercial de la BVL, Julio César Plácido, explicó que los iBonds son ETF de renta fija global, pero con la particularidad de que también se comportan como los bonos, es decir, con una fecha de vencimiento específica y una tasa de retorno prevista.

“Es un producto pensado para inversores con perfil conservador, pues se invierte en dólares, por lo que también se protegen de la volatilidad del tipo de cambio”, refirió Plácido.

El ejecutivo recordó que este instrumento es relativamente nuevo, pues fue creado el 2019 en EE.UU., cuando se avizoraba un periodo de alza de tasas de interés y se buscaba aprovechar esta tendencia.

Son cinco los iBonds listados en la BVL, con vencimientos al 2024, 2025 y 2026. Ernesto Delgado, gerente general de Inteligo SAB, detalló los rendimientos de los cinco iBonds.

“Los rendimientos de estos instrumentos deben entenderse como si fuesen bonos que se compran a vencimiento, esto quiere decir que si bien se negocian como si fuesen acciones, deben mantenerse hasta su vencimiento para obtener los rendimientos deseados”, precisó.

Estos son los rendimientos de los iBonds listados en la BVL a los precios de hoy:

iBond Tesoro Americano Dic 2024: 4.85%

iBond Investment Grade Dic 2024: 5.22%

iBond Investment Grade Dic 2025: 5.14%

iBond Investment Grade Dic 2026: 5.11%

iBond High Yield Dic 2024: 7.41%

Como se observa, hay iBonds invertidos en bonos del Tesoro Americano, en empresas con grado de inversión y en empresas con mayor riesgo. En este último grupo se ofrece una mayor rentabilidad, por el mayor riesgo. “Pero aún en este caso son grandes empresas de Estados Unidos, sólidas, de diversos sectores como consumo, comunicaciones y energía”, refirió Julio César Plácido, de la BVL.

Agregó que ya hay varios peruanos invirtiendo en los iBonds vía la BVL. “El atractivo está en que los rendimientos anuales de los iBonds superan a lo que ofrece un depósito a plazo en dólares, que es de alrededor de 3.5% anual en promedio”, anotó Plácido.

Si bien no existe un monto de inversión mínimo, Ernesto Delgado, de Inteligo, recomienda invertir a partir de US$ 1,500 para que las comisiones no disminuyan mucho la rentabilidad.

Respecto a los costos, explicó que existen dos tipos de comisiones: la que cobrará cada casa de bolsa cuando uno los compra, y la que cobra el administrador del IBond, que en estos casos es Blackrock. “Los iBonds son instrumentos de muy bajo costo si uno los compara con otros administradores locales”, anotó Delgado.

Las comisiones de los cinco iBonds listados son las siguientes:

iBond Tesoro Dic 2024: 0.07%

iBond Investment Grade Dic 2024: 0.10%

iBond Investment Grade Dic 2025: 0.10%

iBond Investment Grade Dic 2026: 0.10%

iBond High Yield Dic 2024: 0.35%