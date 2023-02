¿Cuál es su perspectiva para las acciones en la BVL este año?

En el Perú hay dos sectores muy definidos, el minero y el de demanda interna; este último compuesto por bancos, consumo masivo, entre otros segmentos. Respecto a las mineras, el comportamiento de su acción depende del precio del commodity (cobre, por ejemplo) que se negocia en el mercado internacional, y la producción que tengan.

En el 2023 la situación es complicada, porque el precio del cobre, pese a que está por encima de US$ 4 la libra, parece que estará menos fuerte, por la subida de las tasas de interés en EE.UU. para el control de la inflación. Esta inflación está bajando, pero sigue siendo alta. Si hay debilidad en la economía global, entonces se afecta el precio del cobre.

Por otro lado, la producción de este metal en el Perú, y en general (en el sector minero), no crece tampoco. En el mejor de los casos está estable y en algunas minas sufre, por la conflictividad social. Es difícil que la minería tenga un gran año. Quizá sea parecido al año pasado, que no terminó siendo malo tampoco.

¿Y las acciones de demanda interna?

Los sectores de demanda interna, por su parte, dependen de las ventas, y cómo le va al consumo en el Perú. Si la economía va a crecer 2% al año, entonces el panorama también se presenta difícil.

Entonces, ¿qué piensa en general para la bolsa?

Los precios de las acciones en la BVL dependerán de los factores que mencioné, y no soy muy optimista. Muy probablemente tengamos elecciones pronto, y eso eleva el riesgo de invertir en el Perú, porque no se sabe qué pasará. El ambiente no es muy favorable.

¿Cómo le iría al Índice General de la BVL?

Va a depender del mercado internacional y el panorama local; por ahora tenemos un rango de entre –10% y 10% en el Índice General para este año. El precio del cobre posiblemente marque la tendencia. Un factor que podría entrar a tallar es la reapertura de China, considerando que ellos tienen el 50% de la demanda del metal. Es el momento para atraer inversión en cobre, pero la crisis política limita todo. Deberíamos atraer más capital para producir en el futuro.

¿Qué acciones recomendaría?

Considerando ciertos riesgos, recomiendo en minería a Cerro Verde, Minsur y Southern, y en demanda interna, Credicorp, IFS e Inretail. Estas últimas son empresas grandes con buen gobierno corporativo y buenas marcas. No obstante, todo estará sujeto a cómo vaya lo macro. Es decir, como vaya lo social, político y, sobre todo, cómo reaccione el consumo e inversión.

Las acciones más negociadas en app Trii

La plataforma tecnológica de Kallpa SAB, Trii, detalló Arispe, está cerca de cumplir el primer año en activo en Perú, y logró cerrar el 2022 con 8,600 clientes nuevos para la BVL (a la fecha 9,500), de los que el 60% son de Lima y el 40% está provincia.

“Para este año esperamos cerrar con un crecimiento de 100% en el número de clientes, quizá llegar a 20,000”, agregó.

El foco son los inversionistas retail que desean empezar a invertir con poco dinero. Reflejo de ello, indicó Arispe, es que el ticket promedio en la plataforma es de US$ 200, con una comisión mínima de S/ 10 (tradicionalmente la comisión va entre S/ 50 y S/ 80).

“Muchas personas que quieren invertir poco, ven muy distante el contacto con las casas de bolsa. Se trata de romper entonces la barrera de entrada y hacer todo a través del app, que cumple con la regulación de la SMV”, anotó.

Las acciones más negociadas en la plataforma no difieren de los canales tradicionales, pues son las más líquidas o “clásicas”, como las de Volcan, Cerro Verde, Southern, Credicorp, Intercorp, y algunas otras, las que resaltan, dijo.

“El mundo va cambiando con las app. Este negocio es de escala. En el futuro, poco a poco, habrá más personas que demanden canales digitales para comprar o vender en la BVL. Es una tendencia mundial”, resaltó.

Dato

Juan Jose Marthans, director del PAD de la Universidad de Piura, se une a Kallpa SAB como director independiente y futuro presidente del directorio.