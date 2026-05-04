La empresa peruana de alimentos Laive, con más de 100 años en el mercado, presentó sus resultados operativos correspondientes al primer trimestre de 2026. La compañía reportó un crecimiento en ventas y mejoras en rentabilidad frente al mismo periodo del año anterior, en línea con su plan de inversiones con prioridad en el mercado peruano.

Laive cerró el primer trimestre de 2026 con ventas por S/ 195.8 millones, lo que representó un incremento de 9.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En tanto, la utilidad neta ascendió a S/ 7.2 millones, equivalente al 3.7% de las ventas, frente al 1.5% del mismo período de 2025.

El margen bruto trimestral ascendió a 24.4% sobre las ventas (+3.0 puntos porcentuales), mientras que la utilidad operativa alcanzó los S/ 13,9 millones (7.1% de las ventas), cifra superior en 4.9 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el EBITDA del presente trimestre ascendió a S/ 20,7 millones, lo que representó el 10.6% sobre las ventas, aumentando 5.0 puntos porcentuales (pp) respecto al 2025. Por otro lado, la empresa invirtió S/ 5.2 millones en el primer trimestre, S/ 700,000 más que en el mismo período anterior.

Entre 2019 y 2024, Laive mantuvo un crecimiento sostenido, con la utilidad operativa subiendo de S/ 21 millones a S/ 54 millones y la utilidad neta de S/ 10 millones a S/ 32 millones; y a mediados del año pasado, la empresa dijo a este medio que destinó US$ 32 millones en los últimos cinco años en mejoras operativas en su planta de lácteos en Lima.

En noviembre del año pasado, Laive anunció un "master plan" de inversiones en su planta en Lima por más de US$ 3.4 millones.

El plan de Laive en su planta de Arequipa

En febrero de este año, Laive presentó ante el Produce su plan de modernización de su planta en Arequipa con mejoras tecnológicas en su línea de elaboración de quesos. Dicho proyecto tiene una inversión estimada de S/ 282,864 y una vida útil proyectada en 10 años.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a elevar la eficiencia y productividad de sus procesos sin modificar los volúmenes actuales de producción. que son 4,084 toneladas anuales. En esta ocasión, la empresa proyecta intervenir 316 m2 dentro de su planta, donde ejecutaría obras de ampliación del espacio productivo e incorporación de nuevos equipos.

Entre las mejoras previstas se incluiría el reemplazo de dos prensas verticales por prensas horizontales, así como la instalación de una lavadora de moldes, un girador de moldes, una trozadora y un apilador–desapilador.

Además, el proyecto automatizaría el proceso de lavado de moldes y reubicaría equipos como tanques de leche, amasadora y tina de enfriamiento, con el fin de mejorar la distribución interna del proceso.

Un poco de historia de Laive

Laive fue fundada en 1910 como Sociedad Ganadera del Centro S.A., tras la unión de cinco haciendas en Junín, dedicándose inicialmente a la crianza de ganado y producción de lana y mantequilla. Tras la reforma agraria de 1969, orientó su negocio exclusivamente a lácteos, elaborando quesos con leche en polvo importada.

En los años 90 adquirió Salchichería Suiza, diversificó su portafolio e incorporó leches UHT, yogures, jugos y bebidas vegetales. Desde 1994 opera como Laive S.A. Actualmente es una de las principales empresas del sector lácteo peruano.

La compañía es controlada por Comercial Víctor Manuel S.A. (grupo Watt’s/Santa Carolina de Chile) y el holding peruano Valores Agroindustriales S.A., vinculado a la familia Palacios