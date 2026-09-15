Domingo Seminario de Col, cofundador de Joinnus, señaló a Gestión que el desempeño de la compañía durante el primer semestre del 2026 está en línea con las expectativas para este año. “Es un año muy parecido al año pasado”, sostuvo. Joinnus espera mantener un crecimiento cercano al 10% anual, una tasa que, a juicio del vocero, también refleja el ritmo que viene mostrando la industria. “Estamos más o menos por ese número”, precisó.

De cara a los próximos meses, la estrategia de Joinnus apunta a mantener ese ritmo de expansión, con una mayor diversificación de eventos y el fortalecimiento de su presencia en provincias.

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Uno de los mercados con mayor potencial para la compañía es precisamente el de provincias. Si bien la ticketera ya tenía presencia fuera de Lima, el crecimiento de las giras de artistas hacia otras ciudades está ampliando las oportunidades para el negocio de venta de entradas. “Ahora las giras de los artistas están enfocándose no solamente en Lima, sino en otras ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, entre otras. Eso ayuda un poco a que los eventos con artistas que antes solo hacían el evento en Lima vayan también a provincias, porque las plazas están creciendo”, relató.

Los conciertos ocupan el segundo lugar por nivel de actividad en Joinnus, mientras la compañía busca ampliar su presencia en eventos masivos y sumar nuevas alianzas con venues. Foto: Andina

¿Qué tipo de eventos aportando a Joinnus?

El deporte es actualmente el principal vertical de Joinnus por nivel de actividad, impulsado principalmente por la recurrencia de los partidos de fútbol. A diferencia de los conciertos, cuya frecuencia está sujeta a la programación de las giras. “Hemos registrado crecimiento por el lado de los partidos de fútbol, particularmente con los equipos con los que trabajamos. Por ejemplo, Cienciano, que va avanzando en la Copa Sudamericana, nos ha permitido tener más partidos internacionales con ellos. También hemos tenido campeonatos de vóley con la Federación Peruana de Vóley”, indicó.

Los conciertos ocupan el segundo lugar y comprenden tanto espectáculos masivos como presentaciones pequeñas y medianas. Aunque su actividad está por debajo de la del deporte, Seminario consideró que es una de las categorías con mayor potencial de crecimiento, en un contexto en el que más artistas internacionales están incorporando al Perú en sus giras. “Estoy seguro que esta preferencia va a continuar en el mediano plazo”, sostuvo.

Este crecimiento, sin embargo, encuentra una limitación en Lima: la disponibilidad de espacios para espectáculos de gran escala. Actualmente, recintos como el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos concentran buena parte de estos eventos, mientras que la ciudad aún cuenta con pocas alternativas para albergar megaconciertos de manera recurrente. “Todavía no hay locales o hay muy pocos que se prestan para hacer eventos grandes”, advirtió.

El teatro ocupa el tercer lugar, aunque es una categoría que viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años. El ejecutivo recordó que, antes de la pandemia, Joinnus ya buscaba impulsar este segmento ante la caída de las ventas. Tras la paralización de la actividad cultural, el sector se reinventó y empezó a recuperar dinamismo desde el 2022.

Ese mayor dinamismo también se refleja en la duración de las temporadas. “Ahora vemos obras que tienen temporadas bastante largas, con ventas o funciones agotadas en muchos de los casos. Eso no pasaba antes”, anotó. Para Joinnus, el teatro todavía tiene margen para seguir creciendo, de la mano del desarrollo de las compañías y de una mayor respuesta del público.

Joinnus prepara para 2027 una herramienta que permitirá guardar los datos de pago y agilizar la compra de entradas, especialmente en eventos de alta demanda. Foto: Joinnus

¿Nueva herramienta para 2027 en Joinnus?

Joinnus trabaja en una nueva funcionalidad que busca agilizar el proceso de compra de entradas. ¿De qué se trata? Al respecto, el cofundador de la ticketera contó que consiste en el One Click Pay , una modalidad que permitirá a los usuarios guardar sus tarjetas en la plataforma y realizar futuras transacciones sin tener que ingresar nuevamente los datos de pago .

La herramienta viene siendo desarrollada por el equipo interno de Joinnus, con el respaldo de Credicorp, y estará disponible entre el primer y segundo trimestre del 2027 . “La idea es que, teniendo tu cuenta y guardando tus métodos de pago frecuentes, puedas pagar mucho más rápido y de manera segura”, subrayó.

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La funcionalidad será especialmente útil en eventos de alta demanda, donde la rapidez de la transacción puede ser determinante para concretar una compra. “Será sumamente útil, por ejemplo, en conciertos de alta demanda”, sostuvo. La implementación no contempla, además, una inversión extraordinaria. “No hay un costo específico adicional como extra”, precisó Seminario.

Domingo Seminario de Col, cofundador de Joinnus, explica las perspectivas de crecimiento de la ticketera para 2027. Foto: Andina

Los pilares de crecimiento para 2027

De cara al 2027, Joinnus apunta a sostener su crecimiento sobre cuatro frentes. Uno de los principales focos está en el desarrollo de acuerdos con los espacios que albergan espectáculos. Seminario destacó que este tipo de alianzas puede generar beneficios tanto para los organizadores como para el público, al permitir trabajar de manera conjunta en mejores condiciones para los eventos.

“Estamos avanzando con algunos, de hecho, en conversaciones. La idea es trabajar de la mano con los venues para poder ofrecer algunas ventajas como ticketera y como local para los productores, siempre dándole ventajas y beneficios a los organizadores de los eventos y al público que asista”, explicó.

El modelo contempla que la ticketera y el recinto desarrollen iniciativas conjuntas que mejoren la experiencia de los productores y asistentes. Entre ellas, incluso, podría estar el apoyo en la infraestructura y las condiciones del espacio.

El deporte es otro de los pilares de crecimiento para Joinnus. La compañía busca ampliar su participación en disciplinas como fútbol y vóley, además de maratones y eventos organizados por federaciones deportivas. En este segmento, los Juegos Panamericanos 2027 representan una oportunidad para la compañía, aunque su participación aún no está definida. Seminario precisó que la venta de entradas dependerá de una licitación que, hasta el momento, no se ha abierto.

“Estamos a la espera de que se pueda abrir lo antes posible para poder enviar nuestra propuesta. Esperamos poder ser la ticketera oficial de los Juegos Panamericanos ”, sostuvo.

Otro frente de crecimiento está en la cartera de clientes que ya trabaja con Joinnus. La compañía busca acompañar a los organizadores en su desarrollo, tanto para incrementar el número de eventos como para ampliar su escala y llevar sus propuestas a nuevas ciudades. “La idea es ayudarlos a que tengan más eventos, de mayor tamaño o que hagan más eventos regularmente durante el año”, dijo Seminario.

En ese proceso, las provincias también representan una oportunidad. Si un evento tiene buenos resultados en Lima, Joinnus busca acompañar al organizador en su expansión hacia otras ciudades, de modo que pueda ampliar tanto el alcance de su propuesta como la venta de entradas.

La compañía también identifica una oportunidad en eventos que todavía se gestionan fuera de las plataformas digitales, entre ellos actividades corporativas y eventos privados que cobran entradas, pero que no necesariamente forman parte del circuito tradicional de espectáculos.

“Queremos traerlos a la plataforma y que usen la tecnología que tenemos para que pueda ser mejor su organización. Los podemos ayudar muchísimo en la emisión de entradas, en el orden y en que las personas puedan hacer el control de ingreso”, explicó.

Para Joinnus, este segmento representa un espacio adicional de crecimiento: no solo por la incorporación de nuevos eventos a la plataforma, sino también por la posibilidad de ampliar el número de organizadores que utilizan sus herramientas para gestionar la venta de entradas y el acceso del público.

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Joinnus busca incorporar a su plataforma eventos corporativos y privados que todavía gestionan la venta de entradas y el control de acceso de manera tradicional. Foto: Andina

Claves

Volumen : Los eventos pequeños y medianos representan la mayor parte de la oferta de Joinnus. Aproximadamente el 70% de los eventos que se crean en la plataforma corresponde a este segmento, mientras que el 30% restante corresponde a eventos grandes o masivos.

: Los eventos pequeños y medianos representan la mayor parte de la oferta de Joinnus. Aproximadamente el 70% de los eventos que se crean en la plataforma corresponde a este segmento, mientras que el 30% restante corresponde a eventos grandes o masivos. Bolivia: Seminario indicó que, por ahora, la expansión internacional no forma parte de los planes inmediatos de Joinnus. Desde la adquisición por parte de Credicorp, la compañía se ha concentrado en consolidar su operación en Perú, aunque mantiene a Bolivia como una eventual siguiente plaza. Tampoco contempla, al menos por ahora, una expansión mediante adquisiciones.