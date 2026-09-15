La ticketera prevé mantener su ritmo de crecimiento y viene trabajando en nuevas herramientas y alianzas para fortalecer su operación de cara al 2027. Foto: Joinnus
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Karen Guardia Quispe
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El 2026 se perfila como un año positivo para el segmento de espectáculos, que incluye conciertos, teatro y otros eventos en vivo, con una proyección de crecimiento de entre 5% y 7%, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). En este mercado, las ticketeras son uno de los actores que vienen ganando espacio, y una de las más relevantes es Joinnus, adquirida por Credicorp en 2023. Tras cerrar el primer semestre con tasas de crecimiento de dos dígitos, ¿qué planes tiene la compañía para el mediano plazo?

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