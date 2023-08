Ventas superiores a niveles pre pandemia. Si bien la venta por toneladas de galletas y golosinas tuvieron un repunte el año pasado , superando los niveles de pre pandemia, este año habrá una caída de 5% en comparación de 2022, según proyección de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El año pasado se vendieron 151,154 toneladas de galletas, superior a las de 2019 (148,139) , pero se espera para el cierre de 2023; un retroceso en ventas de 143,000 toneladas. Mientras que para las golosinas, la caída no es tan pronunciada, pues se proyecta que vendan 22,000 toneladas este año.

“Las golosinas, galletas y todos los bienes de consumo han seguido la tendencia negativa de la manufactura no primaria, que de abril a mayo ha caído en 6.8% respecto al año pasado. Adicionalmente, los alimentos han sufrido el aumento de precios de las materias primas”, explicó Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos de la SNI.

Producción de galletas: caída en mayo, pero crecimiento en acumulado

Si bien no hay una partida única sobre la producción de galletas, existe la partida bolsa que incluye productos de molinería, que son: pan, bizcochos, panqueques y galletas. En ese sentido, según la SNI, el rubro de galletas sigue el mismo comportamiento que la producción de la industria de molinería.

En conversación con Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la SNI, dijo que la producción de molinería ha ido creciendo en los últimos tres años. De enero a mayo de 2023 registró un crecimiento de 2% a comparación del mismo período del 2022.

Sin embargo, en mayo de este año mostró una caída de 9.7% en comparación del mismo mes del año pasado. Castillo explicó que la producción en ese periodo se vio afectada por la caída de la demanda .

No obstante, comentó que “la inflación de estos productos no ha sido muy alta. Es decir, los precios no se han disparado e incluso no han cambiado formatos”.

LEA TAMBIÉN: Cukeez inaugura segundo local de galletas en El Polo

Marca de galletas peruanas se posicionan en mercados internacionales

El mercado exterior nos sonríe con galletas. Según datos brindados por el SNI, el crecimiento de las exportaciones de galletas se ha mantenido firme, superando niveles pre pandemia y alcanzando cifra récord en 2022: US$ 143 millones en valor de envíos.

Castillo explicó que las exportaciones en ese período son el resultado del crecimiento del mercado regional. “Las exportaciones crecen porque las marcas peruanas de galletas se están posicionando en los mercados internacionales”, comentó a Gestión.

Añadió que “la calidad de nuestra harina en la que se fabrican estos productos (incluido las galletas) es una de las más altas a nivel latinoamericano, ya que se exporta a Brasil y a otros países fuera del continente”.

También mencionó que este año la tendencia seguirá al alza, pues a junio de 2023, las exportaciones de galletas crecieron 22% en comparación del mismo período del año pasado.

Pero, ¿cuáles son los principales destinos de nuestras galletas? Según datos de Aduanas, elaborados por la SNI, en 2022 las exportaciones fueron, principalmente, a los mercados de Colombia (28.5%), Chile (16.3%) y Ecuador (13.6%).

Sin embargo, no solo estos mercados son los que mueven nuestras exportaciones, también se han ido sumando mercados de Estados Unidos y Europa, en busca de galletas funcionales, por delante de las industriales.

“Los formatos de galletas naturales como la quinua están creciendo aceleradamente en EE.UU. Y es que, las empresas peruanas tienen tiendas o distribuidores en la costa oeste de ese país, y eso ha originado que no solo los compradores sean latinoamericanos, también norteamericanos”, dijo el gerente de IEES.

“Tenemos marcas peruanas que están llegando al exterior y se están posicionando en el rubro de galletas”, añadió.

LEA TAMBIÉN: San Jorge evalúa invertir en embotelladora y llegar con galletas a otro continente

Crecimiento de la industria de galletas para el cierre del año

Castillo comentó que, si bien nuestro país no se abastece de insumos de mercados en conflicto (Rusia y Ucrania), siempre hay repercusión en los precios. Pese a ello, la industria crecerá aunque de manera moderada.

”La estabilización del segundo período del presente año va a llevar al sector a mantenerse estable, es decir, que la industria se mantenga entre el 0.5% y 0.8%”, proyectó.

Agregó que los factores que motivaron la caída de la industria en general en el primer semestre ya no estarán presentes al cierre del año. Asimismo, señaló que espera que la mayor demanda se recupere.

LEA TAMBIÉN: Molitalia ampliará su capacidad de almacenamiento en planta de alimentos para mascotas

Golosinas: el mercado más pequeño y con menos demanda

El rubro de golosinas es más pequeño al de galletas; se produce y se exporta en menores cantidades.

De acuerdo a datos del SNI, en mayo de 2023, la producción de caramelos creció 19.2% en comparación del mismo mes de 2022; la goma de mascar creció 13.1% respecto al mismo mismo período, mientras que los chupetines cayeron 22.3%.

En ese sentido, Castillo prevé un crecimiento en este sector al cierre del año un poco menor a la de galletas.

“El mercado de golosinas se mantendría estable que no es tan complicado como el de las galletas, que tiene otro tipo de insumos. En ese sentido, crecería entre el 1% de los tres productos al cierre del año”, proyectó Castillo.

El gerente del Instituto de Estudios Económico de la SNI resaltó que hay dos factores que afectan a este mercado: la informalidad y la carencia de nuevos formatos.

“Hay un mercado informal que afecta bastante al sector, por su precio y calidad; ya que se produce sin normas técnicas o estándares mínimos y genera un mercado distorsionado a nivel nacional. Representa el 15% del mercado”, sostuvo.

Finalmente comentó que cada vez más los peruanos consumen menos caramelos porque los formatos de los mismos han quedado obsoletos y ,por ende, buscan nuevos productos.

Dato.

El 40% de las exportaciones de galletas son de empresas peruana s y el 60% son de multinacionales radicadas en nuestro país.

La empresa Alicorp y San Jorge ostentan el 60% del mercado doméstico, mientras que Mondelez y Nestlé solo el 40%.

LEA TAMBIÉN: Confiteca busca duplicar valor actual de su negocio en el Perú

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Egresado en Periodismo en la Universidad de San Martin de Porres y estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Tiene más de 2 años de experiencia profesional. Laboró en Diario El Gobierno como redactor de Economía. Desde el 2023 es parte de Gestión.