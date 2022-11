Su CEO Pedro Fernández Cuellar, detalla la empresa estima crecer en ventas en volumen de pasta en 8% este año con respecto al 2021, mientras en las ventas en este mercado se reducirán alrededor de 1%, por efectos del incremento de precios, y por ende la contracción del consumo. En promedio este mercado crecía al año en promedio entre 3% a 4%.

Para el ejecutivo, la estrategia que les permite seguir creciendo se centra en buscar ofrecer un producto de mayor calidad a un precio conveniente.

“El consumidor, ante el escenario de alza de costos de los alimentos, en el que sus ingresos disponibles no han crecido, está más pendiente del precio de los productos y viene considerando más este factor al elegir qué comprar”, indica.

Justamente en esa línea detalla que han apostado por invertir en una nueva línea de producción de fideos, que les ha demandado una inversión de alrededor de S/33 millones, y que amplía la capacidad en casi 4,000 kilos hora.

“La línea responde a un tema de renovación tecnológica, queremos tener la mejor calidad de pasta del Perú. Es una inversión relevante que implica tanto la línea como en la envasadora, molinería, y todo lo que lo acompaña”, señala.

Pero ¿Qué tan importante es el negocio de fideos para la empresa?





Pedro Fernández Cuéllar destaca que ya representa más del 30% del negocio de alimentos de la empresa.

“La idea es que llegue a pesar más, y se vuelva un negocio más relevante”, señala.

Otra de las acciones que les permitirá seguir creciendo en su negocio de pastas será el lanzamiento de productos en nuevos formatos, de los que prefiere no dar mayores detalles por una cuestión de estrategia.

Respeto al alza de los precios de los insumos para la producción de pastas, el ejecutivo asegura que han tratado de no trasladarlos al consumidor.

“Para todos los actores del mercado ha sido bien complicado. El costo de la materia prima ha variado mucho, pero no solo eso sino también los fletes. Ante ello hemos tratado de alguna manera de sacrificar márgenes para no pasar todo el alza del costo al consumidor, teniendo en cuenta la situación del mercado que no permite hacerlo”, refiere tras agregar que “hoy lidiamos con un mercado que maneja márgenes más contraídos que los que veíamos hace un par de años”.





