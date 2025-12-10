Eficaxx Grupo Inmobiliario anunció que iniciará su expansión hacia el norte chico de Lima con un proyecto de desarrollo horizontal (venta de terrenos) en Huaral. La nueva unidad de negocio se denominará Rentamaxx. Para su primer año de operación, la empresa se ha fijado la meta de vender entre 300 y 400 unidades, lo que representaría una facturación proyectada de entre US$ 4.5 millones y US$ 5.7 millones, dependiendo del mix final de productos y promociones.

“La zona concentra a un público compuesto mayoritariamente por comerciantes y trabajadores del cono norte que buscan adquirir su primera vivienda o invertir en terrenos con alta plusvalía. El ticket promedio estimado para estos lotes es de S/ 54,000, un valor alineado con la creciente demanda de productos accesibles en mercados periféricos”, explicó Luis Sáenz, gerente general de Rentamaxx.

El grupo inmobiliario, que inició operaciones en 2011, ha desarrollado y entregado 18 edificios —más de 650 unidades inmobiliarias— y actualmente construye su edificio número 19. “Tras ser considerada una de las principales inmobiliarias en Salamanca (Ate), Eficaxx busca ahora extender su propuesta de valor hacia mercados emergentes con fuerte demanda habitacional, como el norte chico”, señalaron desde la empresa.

Para finales de 2026, la nueva división proyecta adquirir entre 5 y 10 hectáreas, y un rango similar para 2027, dependiendo del ritmo de ventas y de las oportunidades de adquisición estratégica. Para estas compras, la compañía apunta a destinar un desembolso anual de entre US$ 2 millones y US$ 5 millones, según la escala y la ubicación de cada proyecto. A futuro, el objetivo es sostener un lanzamiento por año.

“Cada proyecto estará configurado entre 800 y 1,000 lotes, con zonas comunes funcionales, vías mejoradas, delimitación perimétrica y conectividad asegurada”, indicó Sáenz.

Luis Sáenz, gerente general de Rentamaxx.

Las operaciones del grupo inmobiliario Eficaxx

Eficaxx estima cerrar el 2025 con la venta de 50 departamentos y una facturación de S/ 20 millones, resultados obtenidos a partir de tres proyectos activos. Según sus directivos, el buen desempeño comercial les ha permitido cumplir los objetivos planteados y avanzar en la adquisición de nuevos terrenos. Estas iniciativas incluyen tanto edificios verticales en Salamanca como la expansión horizontal en Huaral.

En efecto, Eficaxx proyecta un crecimiento significativo. La empresa planea iniciar dos nuevos proyectos en el primer trimestre del próximo año y otros dos en el segundo semestre. En Salamanca, la inmobiliaria tiene como foco principal edificios verticales dirigidos a un público aspiracional del segmento C, con tickets promedio de S/ 350,000.

Además, desarrolla proyectos en sociedad con Ilumina Inmobiliaria en Surco, San Borja y el Cercado de Lima, ampliando su alcance en distritos de alta demanda residencial.

