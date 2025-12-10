Para finales de 2026, la nueva división de negocio de Eficaxx Grupo Inmobiliario proyecta adquirir entre 5 y 10 hectáreas, dependiendo del ritmo de ventas y de las oportunidades de adquisición estratégica. (Foto: Eficaxx Grupo Inmobiliario).
Para finales de 2026, la nueva división de negocio de Eficaxx Grupo Inmobiliario proyecta adquirir entre 5 y 10 hectáreas, dependiendo del ritmo de ventas y de las oportunidades de adquisición estratégica. (Foto: Eficaxx Grupo Inmobiliario).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

anunció que iniciará su expansión hacia el norte chico de Lima con un proyecto de desarrollo horizontal (venta de terrenos) en . La nueva unidad de negocio se denominará Rentamaxx. Para su primer año de operación, la empresa se ha fijado la meta de vender entre 300 y 400 unidades, lo que representaría una facturación proyectada de entre US$ 4.5 millones y US$ 5.7 millones, dependiendo del mix final de productos y promociones.

“La zona concentra a un público compuesto mayoritariamente por comerciantes y trabajadores del cono norte que buscan adquirir su primera vivienda o invertir en terrenos con alta plusvalía. El ticket promedio estimado para estos lotes es de S/ 54,000, un valor alineado con la creciente demanda de productos accesibles en mercados periféricos”, explicó Luis Sáenz, gerente general de Rentamaxx.

El grupo inmobiliario, que inició operaciones en 2011, ha desarrollado y entregado 18 edificios —más de 650 unidades inmobiliarias— y actualmente construye su edificio número 19. “Tras ser considerada una de las principales inmobiliarias en Salamanca (Ate), Eficaxx busca ahora extender su propuesta de valor hacia mercados emergentes con fuerte demanda habitacional, como el norte chico”, señalaron desde la empresa.

Para finales de 2026, la nueva división proyecta adquirir entre , y un rango similar para 2027, dependiendo del ritmo de ventas y de las oportunidades de adquisición estratégica. Para estas compras, la compañía apunta a destinar un desembolso anual de entre US$ 2 millones y US$ 5 millones, según la escala y la ubicación de cada proyecto. A futuro, el objetivo es sostener un lanzamiento por año.

“Cada proyecto estará configurado entre 800 y 1,000 lotes, con zonas comunes funcionales, vías mejoradas, delimitación perimétrica y conectividad asegurada”, indicó Sáenz.

Luis Sáenz, gerente general de Rentamaxx.
Luis Sáenz, gerente general de Rentamaxx.
LEA TAMBIÉN: De inquilinos a propietarios: ¿qué impulsa la intención de compra de vivienda en Lima?

Las operaciones del grupo inmobiliario Eficaxx

, resultados obtenidos a partir de tres proyectos activos. Según sus directivos, el buen desempeño comercial les ha permitido cumplir los objetivos planteados y avanzar en la adquisición de nuevos terrenos. Estas iniciativas incluyen tanto edificios verticales en Salamanca como la expansión horizontal en Huaral.

En efecto, Eficaxx proyecta un crecimiento significativo. La empresa planea iniciar dos nuevos proyectos en el primer trimestre del próximo año y otros dos en el segundo semestre. En Salamanca, la inmobiliaria tiene como foco principal edificios verticales dirigidos a un público aspiracional del segmento C, con tickets promedio de S/ 350,000.

Además, desarrolla proyectos en sociedad con Ilumina Inmobiliaria en Surco, San Borja y el Cercado de Lima, ampliando su alcance en distritos de alta demanda residencial.

LEA TAMBIÉN: Momento concentra inversiones en Miraflores y analiza modelo inmobiliario para centennials

TE PUEDE INTERESAR

Aurora Grupo Inmobiliario define su ruta de expansión hasta 2031: estos son sus objetivos
Jesús María, Lince y Surco: los distritos donde Madrid Inmobiliaria pone la mira para nuevos proyectos
Líder Grupo Constructor proyecta ventas por US$ 100 millones y 1,000 unidades hacia 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.