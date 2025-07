EE Inmobiliaria, Eficaxx e Ilumina Inmobiliaria han suscrito una alianza estratégica que busca ampliar su alcance territorial en los segmentos más dinámicos de la capital: Lima Top y Lima Moderna. La asociación proyecta el desarrollo de cuatro nuevos proyectos inmobiliarios en el corto y mediano plazo, los cuales demandarán una inversión conjunta superior a los S/ 100 millones.

Los cuatro desarrollos representan un volumen total estimado de ventas de aproximadamente S/ 115 millones. Cada proyecto tendrá un horizonte de inversión de entre 24 y 30 meses, permitiendo establecer un esquema continuo de reinversión del capital comprometido.

“El inicio de la primera inversión está programado para el tercer trimestre de 2025, marcando el comienzo de una nueva etapa de expansión planificada y alineada con los objetivos estratégicos de la alianza”, anotó Juan Carlos Buendía, socio de Eficaxx.

LEA TAMBIÉN: Zafira Inmobiliaria expande portafolio en Lima Top y prepara incursión en Lima Moderna

Características de los desarrollos en conjunto

José Azañedo, socio de EE Inmobiliaria, comentó que el enfoque de desarrollo se centra en distritos con alto valor inmobiliario y demanda sostenida. Así, en esta etapa, priorizarán los distritos de Santiago de Surco, San Borja y Miraflores, seleccionados por su conectividad, oferta de servicios y cercanía a ejes comerciales y financieros relevantes.

Los proyectos contemplan edificaciones residenciales de entre cinco y ocho pisos, desarrolladas sobre terrenos con áreas promedio de entre 400 m² y 700 m². Cada edificación será diseñada de acuerdo con las normativas urbanísticas locales y contará con unidades habitacionales de formato eficiente, con áreas que oscilan entre los 80 m² y 95 m². Se estima que cada proyecto tendrá una oferta de entre 25 y 35 departamentos.

Por un lado, en los distritos pertenecientes a Lima Top, los desarrollos estarán orientados principalmente al segmento socioeconómico B. “Las unidades residenciales en estas zonas tendrán un ticket promedio que oscila entre los US$ 160,000 y US$ 200,000, y estarán enfocadas en satisfacer la demanda de un público que valora ubicaciones privilegiadas, diseño arquitectónico moderno y acabados de alta calidad”, explicó José Luis Delgado socio de Ilumina Inmobiliaria.

En cuanto a Lima Moderna, los proyectos estarán dirigidos a los segmentos B y C, con precios promedio por unidad que varían entre US$ 75,000 y US$ 150,000. “Esta oferta responde a una demanda creciente por soluciones residenciales eficientes, funcionales y bien ubicadas, con óptima conectividad y acceso a servicios esenciales”, anotó el directivo.